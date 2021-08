[Vidéo] Professeur Jay Bhattacharya : Je m'en tiens à la Déclaration de Great Barrington (Unherd)

Professeur Jay Bhattacharya : Je m'en tiens à la Déclaration de Great Barrington Article originel : Prof. Jay Bhattacharya: I stand by the Great Barrington Declaration Unherd, 24.08.21

Le professeur Jay Bhattacharya est l'une des voix célèbres qui ont émergé de la pandémie. Critique virulent des mesures de confinement, son nom est devenu synonyme de la déclaration controversée de Great Barrington, qui préconise une "autre approche de la pandémie", sans confinement. Avec les cosignataires Sunetra Gupta et Martin Kulldforff (qui ont participé à l'émission UnHerd l'année dernière), le trio a fait valoir que les stratégies de santé publique devraient plutôt se concentrer sur la "protection ciblée" des groupes à risque tout en gardant la société aussi ouverte que possible afin que les parties saines de la population puissent développer une immunité collective.

Cette déclaration a déclenché un vaste débat à l'échelle mondiale, les critiques affirmant que beaucoup plus de vies auraient été perdues en raison de la difficulté de protéger toutes les personnes vulnérables. Au cours de l'interview de cette semaine, Freddie Sayers a demandé au professeur Bhattacharya ce qui se serait passé si sa stratégie avait été adoptée, s'il avait changé d'avis rétrospectivement et comment sa "protection ciblée" aurait fonctionné avec une immunité en déclin et de nouveaux variants ?

L'arrivée précoce des vaccins l'a-t-elle fait changer d'avis sur les confinements ?

Je ne pensais pas que les vaccins arriveraient en neuf mois, et encore moins en douze. J'ai été très agréablement choqué et surpris. Si vous m'aviez demandé en mars 2020, "peut-il y avoir un vaccin ?". J'aurais répondu, et je l'ai fait, que c'est très peu probable. Il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus, il a été difficile d'en produire un. Je ne vois pas comment c'est possible... Mais j'aurais toujours eu le même point de vue sur les confinements... J'aurais toujours été en faveur du maintien des écoles ouvertes. Mais j'aurais peut-être été plus favorable à des mesures plus restrictives pour les personnes âgées.

Sur la déclaration de Great Barrington :

On nous a donné raison. Les confinements ont été la plus grande erreur de l'histoire de la santé publique. Je ne vois pas comment on peut regarder le confinement et dire "c'était une politique réussie". Nous avons eu des confinements dans de nombreux pays. Diriez-vous que le confinement est un succès au Royaume-Uni ? Diriez-vous que le confinement au Pérou est un succès ? Le confinement en Inde ou aux États-Unis ? Je ne pense pas qu'on puisse les qualifier de succès, quel que soit le critère utilisé.

A propos de la réaction négative à la déclaration :

J'étais naïf, j'ai passé ma carrière dans le milieu universitaire. Je n'ai pas passé ma carrière en politique... Je ne savais pas que les gens utiliseraient ensuite des attaques ad hominem contre moi. J'ai travaillé sur l'étude de Santa Clara alors que j'étais encore plus naïf. Il y a eu une contre-attaque furieuse à ce sujet, encore une fois, avec cette superposition ad hominem qui m'a choqué. Je m'attendais à un engagement plus sérieux de la part de personnes sérieuses.

Sur les méfaits des confinements :

Un jeune adulte sur quatre a connu la dépression ou l'anxiété pendant le confinement l'année dernière. Un jeune adulte sur quatre a sérieusement envisagé le suicide. Je vous ai parlé des études menées dans les pays en développement où l'on trouve un nombre énorme de personnes nouvellement plongées dans la pauvreté, la grande pauvreté, l'insécurité alimentaire ou la famine. Les perturbations des soins médicaux ont nui aux personnes atteintes de tuberculose, du VIH, de la malaria... Les dommages causés par les confinements sont extrêmement multidimensionnels. Un enfant qui passe une année d'école en ressentira les conséquences tout au long de sa vie. Il sera plus pauvre, en moins bonne santé et vivra moins longtemps. Nous commençons tout juste à nous en rendre compte.

Les jeunes doivent-ils se faire vacciner ?

Ils ne sont pas obligés. Je veux dire, ils peuvent. Je ne suis pas contre. C'est une question individuelle où l'on compare les inconvénients potentiels du vaccin aux avantages potentiels, car il n'arrête pas la propagation de la maladie. Il y aura un âge où l'on dira que cela n'a pas de sens parce que cela dépend des effets secondaires.

L'avenir de la Covid :

Comme tout autre danger, on finit par s'y habituer. On lit des histoires de guerres horribles et cela devient comme une chose à laquelle on s'habitue. Je pense que les humains sont capables de s'habituer à tant de choses horribles. Je pense que nous nous sommes habitués au confinement. En tant qu'espèce, nous sommes adaptables de cette façon, mais cela ne signifie pas que nous nous épanouissons de cette façon. La Covid va rejoindre les 200 autres agents pathogènes qui affligent les humains, et nous allons apprendre à vivre avec.

