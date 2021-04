[Vidéo] Tucker Carlson : Deux questions sur le vaccin contre la COVID auxquelles personne ne veut répondre (Fox News)

Note de SLT : Nous ne sommes plus en mesure de diffuser les vidéos à code embed (lien intégré) avec notre offre actuelle (réservé depuis fin mars à ceux qui prennent "l'offre premium") selon notre plateforme de blog, vous pouvez toutefois visualiser la vidéo de l'émission en cliquant sur le lien menant à l'article de Fox New s. Nous avons traduit ici le mémo du début de l'émission.

Selon la Food and Drug Administration (FDA), au moins six jeunes femmes ont eu cette réaction au vaccin de Johnson & Johnson. L'une d'entre elles, une femme de 45 ans originaire de Virginie, est décédée d'un accident vasculaire cérébral le mois dernier, deux semaines après avoir reçu le vaccin. Une autre femme, qui vit apparemment dans le Nebraska, est dans un état critique. C'est à peu près tout ce que nous savons. Le gouvernement ne veut pas nous en dire plus.

Mais c'était loin d'être le point essentiel ou la fin de l'histoire. En fait, nous savons maintenant que des personnes sont tombées gravement malades après avoir reçu le vaccin de Johnson & Johnson. Certains patients qui l'ont reçu ont développé des réponses complexes et mal comprises du système immunitaire. Leur corps a soudainement cessé de développer des plaquettes sanguines adéquates, ce qui a entraîné des saignements et une coagulation dangereuse.

Dès l'arrivée des premières livraisons aux États-Unis, on nous a assuré qu'il s'agissait du vaccin le plus sûr que la science ait jamais produit. Les risques de le prendre étaient si faibles que nous pouvions les ignorer complètement. "La pire chose qui puisse arriver", a expliqué un expert médical sur ABC News, "c'est d'avoir une réaction allergique". Les essais cliniques, ont-ils dit, n'ont révélé aucune preuve que les vaccins pouvaient causer une quelconque affection potentiellement mortelle. En février, une chercheuse en maladies infectieuses de l'université de Rochester, le Dr Angela Branche, a expliqué que le nouveau vaccin de Johnson & Johnson était particulièrement sûr.

On n'est pas contre par principe. Comme la plupart des Etatsuniens, nous sommes reconnaissants pour les vaccins. Mais avant de prendre celui-ci, quelques questions sur ce vaccin spécifique. Il y a deux choses que nous aimerions savoir, et aucune n'a de rapport avec le nombre d'athlètes professionnels ou de stars de Netflix qui ont été vaccinés jusqu'à présent. On s'en fiche. C'est sans intérêt.

Le premier discours à la nation de Joe Biden a exhorté l'ensemble de la population à prendre ce vaccin immédiatement. Le complexe industriel des célébrités a renforcé cette demande depuis lors. "Faites-vous vacciner ! Faites-vous vacciner ! Faites-vous vacciner !" OK ! On va le faire !

À titre de comparaison, certaines versions de la pilule contraceptive seraient à l'origine de la formation de caillots sanguins chez une femme sur 1 000, soit un taux bien plus élevé. Alors pourquoi s'inquiéter de ce vaccin ? Parce qu'il y a des raisons de croire que ce ne sont pas les vrais chiffres. Les vrais chiffres pourraient être beaucoup plus élevés que cela. Pourquoi pensons-nous cela ? Ce matin, les autorités sanitaires fédérales, dont la FDA et le CDC, ont appelé les gouvernements des États à cesser d'administrer le vaccin de Johnson & Johnson. Selon une autorité non moins importante que Tony Fauci, cette interdiction pourrait être permanente :

Remarquez l'astuce. "Je ne voudrais pas spéculer", dit l'homme qui spécule pour vivre. Dans cette déclaration, Fauci nous demande de croire quelque chose d'incroyable. Pendant des mois, lui et le reste de l'establishment de la santé publique ont harcelé les Etatsuniens pour qu'ils prennent un vaccin qu'ils prétendent être absolument, parfaitement sûr. C'est ce qu'ils ont dit jusqu'à lundi.

Maintenant, Fauci a déclaré que parce que le vaccin de Johnson & Johnson a blessé six personnes - ce qui, si c'est vrai, rendrait ce vaccin beaucoup plus sûr non seulement que les pilules contraceptives, mais aussi que de nombreux autres vaccins que nous avons distribués dans le passé - parce que ce vaccin a blessé six personnes sur sept millions, nous devons arrêter de l'utiliser immédiatement. Est-ce que cela a du sens pour vous ? Non, pas du tout. Il semble possible qu'il y ait beaucoup plus que cela.

Il est possible que ce vaccin soit plus dangereux qu'ils ne le disent. Les officiels fédéraux ont semblé le reconnaître aujourd'hui. Ils ont noté qu'il est facile pour les médecins de ne pas faire le lien entre le vaccin et la maladie du sang qu'il peut causer. C'est peut-être le cas. Le vaccin de Johnson & Johnson est structuré comme celui d'AstraZeneca, qui utilise également la technologie de l'ADN.

En Europe, le vaccin AstraZeneca a été lié à la coagulation du sang à raison d'environ un patient sur 100 000. Plusieurs personnes en sont mortes. C'est pourquoi un certain nombre de pays avancés - dont le Royaume-Uni, le Danemark, le Canada, l'Allemagne et les Philippines - ont limité ou interdit l'utilisation du vaccin AstraZeneca.



QUI RISQUE DE DÉVELOPPER DES CAILLOTS SANGUINS ?

Les autorités de ce pays pensent-elles que le vaccin de Johnson & Johnson a provoqué des réactions à un taux similaire ? Nous ne connaissons pas la réponse, car elles ne nous l'ont pas dit. Nous savons que la façon dont ce pays garde la trace des Etatsuniens qui sont blessés par les vaccins - quelque chose appelé "Vaccine Adverse Event Reporting System" - est notoirement inexacte. (Demandez à n'importe quel médecin.) Mais personne ne semble pressé de l'améliorer. Notre bureaucratie de la santé publique ne semble pas très désireuse de connaître tous les détails.

En janvier, le New York Times a rapporté qu'un obstétricien de Miami Beach, Gregory Michael, était décédé d'une hémorragie cérébrale quelques jours seulement après avoir pris un autre vaccin, celui fabriqué par Pfizer. Il semblait y avoir un lien entre le vaccin et sa mort. À l'époque, les autorités du CDC ont dit qu'elles enquêtaient sur la mort du Dr Gregory. Pourtant, jusqu'à présent, ils n'ont publié aucune mise à jour à ce sujet.

Maintenant, parfois ce genre de choses prend du temps à être résolu. Et le fait qu'ils n'aient pas publié de rapport ne prouve pas qu'ils cachent quelque chose. D'un autre côté, cela semble étrange, étant donné que le gouvernement fédéral encourage toute la population américaine à se faire vacciner immédiatement. On pourrait penser que comprendre, pleinement comprendre, les effets secondaires potentiels serait une priorité urgente. Mais ce n'est clairement pas le cas.

LA FDA RECOMMANDE UNE PAUSE DU VACCIN CONTRE LA COVID-19 DE JOHNSON & JOHNSON APRÈS DES CAS DE CAILLOTS SANGUINS

Dans son article sur le vaccin Johnson & Johnson de ce matin, Axios rapporte que l'administration Biden craint que l'arrêt de la distribution du vaccin n'encourage "l'hésitation vaccinale". En d'autres termes, "Ne leur dites pas que c'est dangereux, ils pourraient ne pas le prendre". Cela ne rassure personne.

Tout cela nous amène à la deuxième question essentielle : Le vaccin est-il efficace ? Est-ce qu'il fonctionne ? Bien sûr qu'il fonctionne. C'est pourquoi nous les administrons à toute la population. C'est pourquoi ce déploiement de vaccins est plus important que le tir sur la lune. Parce que ça marche. Le président lui-même nous l'a dit. Le plus drôle, c'est que si vous écoutez attentivement, ils ne le disent plus vraiment. Ils ne vous disent pas vraiment à quel point c'est efficace. Ils vous disent plutôt le contraire.



Voici la nouvelle directrice du CDC, Rochelle Walensky, qui a parlé lundi du vaccin.

DR. ROCHELLE WALENSKY : Donc, lorsque vous avez une situation aiguë avec un nombre extraordinaire de cas comme nous avons dans le Michigan, la réponse n'est pas nécessairement de donner le vaccin. En fait, nous savons que le vaccin aura une réponse retardée. La réponse à cela est de vraiment fermer les choses, de revenir à nos bases, de revenir à ce que nous étions au printemps dernier, l'été dernier, et de fermer les choses.

Oh. Maintenant ils nous disent que le vaccin a une réponse retardée. OK, retardée de combien de temps ? Ils ne le disent pas.