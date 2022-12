[Vidéo] Tucker Carlson et ses allégations sur l'assassinat de JFK (Off Guardian)

Tucker Carlson et les allégations de JFK

Article originel : Tucker Carlson and the JFK Allegations

Par Edward Curtin*

Off Guardian, 27.12.22





Note de SLT : Un article qui vaut avant tout pour ses révélations sur les coulisses de l'émission de Carlson sur Fox News. Lire aussi l'article de Alan Mc Leod sur MintPtress News au sujet de la biographie et de l'action de Tucker Carlson au Nicaragua.

Le 15 décembre, la nuit où l'administration Biden a publié certains des dossiers JFK restants tout en en retenant d'autres avec une autre excuse bidon, Tucker Carlson, l'animateur de télévision par câble le plus regardé, a prononcé un monologue sur l'assassinat de JFK.

Il a suscité beaucoup d'attention. Bien que je ne regarde pas l'émission de Carlson, j'ai reçu des messages de nombreux amis et collègues, des personnes que je respecte beaucoup, sur la grande importance de son monologue, et j'ai donc regardé cet épisode. Et puis je l'ai regardé de nombreuses autres fois. Robert F. Kennedy, Jr, un homme que je tiens en très haute estime, a tweeté que c'était : le bulletin d'informations le plus courageux en 60 ans. Le meurtre de mon oncle par la CIA a été un coup d'État réussi dont notre démocratie ne s'est jamais remise."

Bien que je sois tout à fait d'accord avec sa deuxième phrase, j'ai été déçu par les mots de Carlson, pour ne pas dire plus. J'ai pensé qu'il s'agissait clairement d'"un lieu de rencontre limité", comme l'a décrit l'ancien agent de la CIA Victor Marchetti : Jargon d'espion pour désigner une astuce favorite et fréquemment utilisée par les professionnels de la clandestinité. Lorsque leur voile de secret est déchiré et qu'ils ne peuvent plus s'appuyer sur une couverture bidon pour désinformer le public, ils admettent, parfois même volontairement, une partie de la vérité tout en parvenant à dissimuler les faits essentiels et préjudiciables de l'affaire. Le public, cependant, est généralement si intrigué par les nouvelles informations qu'il ne pense jamais à poursuivre l'affaire.

Ou écouter attentivement. Carlson a sûrement dit des choses vraies et, comme mes amis et bien d'autres l'ont souligné, il a été le premier journaliste d'entreprise grand public à dire que "la CIA était impliquée dans l'assassinat du président". Mais "impliquée" est un mot digne d'un avocat, d'un expert en relations publiques ou de la CIA elle-même, car il peut signifier quelque chose de significatif ou rien. Ou un peu des deux. C'est un mot-guide. Et la source de l'affirmation de Carlson était une source anonyme, quelqu'un qui, selon lui, "avait accès" aux dossiers JFK qui n'ont jamais été publiés. Nous savons, bien sûr, que lorsque le New York Times et ses semblables citent des "sources anonymes", affirmant qu'elles leur ont dit ceci ou cela, cela fait sourciller. Ou devrait. Quiconque suit de près les affirmations de ce journal sait qu'il s'agit d'un conduit de la CIA, mais maintenant, ceux qui le savent embrassent Tucker Carlson comme s'il était le prophète de la vérité, comme si un animateur de Fox TV appartenant à Rupert Murdock et payé plusieurs millions de dollars, était devenu le Julian Assange du journalisme d'entreprise.

Dans une interview radio de 2010, M. Carlson a déclaré : " Je suis à 100 % sa chienne. Quoi que dise M. Murdoch, je le suis." La question évidente est la suivante : pourquoi Fox News permettrait-elle à Carlson de dire maintenant ce que beaucoup entendent comme une nouvelle choquante sur l'assassinat de JFK ? Laissez-moi vous expliquer exactement ce que Carlson a dit. Pendant cinq minutes du monologue de 7:28 minutes, il a dit des choses qui sont évidemment vraies : que Jack Ruby a tué Oswald et que l'affirmation selon laquelle ils ont tous deux agi seuls est bizarre et hors de question ; que la Commission Warren était bâclée ; que la CIA a utilisé le terme "théorie du complot" en 1967 selon le livre de Lance De Haven-Smith, Conspiracy Theory in America ; que le psychiatre Louis Jolyon West, spécialiste du lavage de cerveau à la CIA, a rendu visite à Jack Ruby en prison et l'a déclaré fou, contrairement à toutes les autres évaluations de l'état mental de Ruby ; et que le House Select Committee on Assassinations (HSCA) de 1976 a conclu qu'il y avait probablement eu une conspiration dans l'assassinat du président. Tout cela est vrai mais n'est pas nouveau pour ceux qui connaissent bien l'assassinat. Néanmoins, c'était peut-être une nouvelle pour l'audience de Carlson et donc bon à entendre sur un site d'information d'entreprise. Mais ensuite, les quelques minutes suivantes - la partie clé de son reportage, celle qui a attiré toute l'attention - ont été délicates. Carlson a déclaré que ce jour-là - le 15 décembre 2022 - alors que tous les documents relatifs à JFK devaient être publiés mais que beaucoup ont été retenus, "nous avons parlé à quelqu'un qui avait accès à ces documents de la CIA encore cachés." Qui aurait un tel accès, et comment, n'est pas abordé, mais il est sous-entendu qu'il s'agit d'une source de la CIA, mais peut-être pas. C'est pour le moins étrange. Carlson dit ensuite avoir demandé à cette personne : "La CIA a-t-elle joué un rôle dans l'assassinat de John F. Kennedy ?". Et la réponse a été "Je crois qu'ils étaient impliqués". Carlson poursuit en disant : "Et la réponse que nous avons reçue était sans équivoque. Oui, la CIA était impliquée dans l'assassinat du président." Notez les mots "rôle", "croire", "impliqué", et ensuite "sans équivoque". "Rôle" peut signifier beaucoup de choses et est très vague. Par exemple, devant sa femme, un homme dit à son ami : "J'ai eu un rôle dans la préparation du repas de Noël." Ce à quoi sa femme, en riant, répond : "Oui, il l'a fait, il a mis les serviettes sur la table". "Croire" en quelque chose est très différent de le savoir comme l'a écrit le Dr Martin Schotz, l'un des chercheurs les plus perspicaces sur l'assassinat de JFK, dans son livre History Will Not Absolve Us : Orwellian Control, Public Denial, and the Murder of President Kennedy.

La croyance et la connaissance Il est très important de comprendre que l'un des principaux moyens d'immobiliser politiquement le peuple étatsunien aujourd'hui est de le maintenir dans un état de confusion dans lequel tout peut être cru mais rien ne peut être su, rien d'important en fait. Et le peuple étatsunien est plus que disposé à être maintenu dans cet état parce que connaître la vérité - par opposition à croire seulement la vérité - c'est faire face à une terrible terreur et ne plus être capable d'échapper à ses responsabilités. C'est précisément en passant de la croyance à la connaissance que le citoyen passe de l'irresponsabilité à la responsabilité, de l'impuissance et du désespoir à l'action, dans le but ultime d'être habilité et confiant dans ses pouvoirs rationnels.

"Impliqué", comme le mot "rôle"(ou "participé à"), peut signifier beaucoup de choses ; il est vague, glissant, non définitif, et est utilisé par les chroniqueurs de potins des tabloïds pour suggérer des scandales qui peuvent ou non être vrais. "Sans équivoque" ne décrit pas précisément la déclaration de la source, qui était : "Je crois." À moins que vous ne considériez la croyance de quelqu'un comme une preuve de la vérité, ou que vous souhaitiez la faire passer pour telle.

Notez que nulle part dans le reportage de Carlson, ni lui ni sa prétendue source ne disent clairement et définitivement que la CIA/État de sécurité nationale a assassiné le président Kennedy, ce qui est prouvé depuis longtemps par des preuves accablantes. Il est courant de tourner autour du pot et d'inciter le public à penser que la prochaine révélation explosive sera décisive. Pourtant, aucune publication de documents n'est nécessaire pour confirmer que la CIA a tué Kennedy, comme si l'État de sécurité nationale se permettait d'être accusé du meurtre. Attendre les documents, c'est comme attendre Godot ; et promouvoir un pistolet fumant caché, une grande révélation, c'est s'engager dans un pseudo-débat sans fin. C'est faire le travail des tueurs à leur place. Et c'est assez courant. De nombreux auteurs "dissidents" bien connus continuent d'affirmer qu'il n'y a pas assez de preuves pour conclure que la CIA/l'État de sécurité nationale a tué le président. Et cela vaut pour ceux qui remettent en question l'histoire officielle. En outre, il y a beaucoup plus d'experts qui soutiennent qu'Oswald a agi seul, comme l'a conclu le rapport Warren et comme le claironnent les grands médias d'entreprise. Ce groupe est dirigé par Noam Chomsky, dont les acolytes se plient aux conclusions ignorantes de leur maître. Peut-être connaîtrons-nous la vérité en 2063. S'il est vrai que certaines personnes changent radicalement, Tucker Carlson, la célébrité de la télévision Fox, serait un candidat très improbable. Il a défendu Eliot Abrams et fait l'éloge d'Oliver North ; il a soutenu les Contras contre les Sandinistes au Nicaragua ; il est allé au Nicaragua pour soutenir ces Contras ; il a dénigré le grand journaliste Gary Webb tout en défendant la CIA ; il a soutenu l'invasion étatsunienne de l'Irak ; et bien plus encore.

Alan MacLeod a fait la chronique de tout cela en février de cette année pour ceux qui n'ont rien su du passé de Carlson, y compris le travail de son père en tant qu'agent du renseignement étatsunein en tant que directeur de l'Agence d'information étatsunienne (USIA), l'organisme qui supervise les médias financés par le gouvernement, y compris Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio et TV Martí et Voice of America - tous des organes de propagande étatsuniens. On nous demande maintenant d'accepter que Carlson cherche à démontrer que la CIA est "impliquée" dans le meurtre de JFK. Pourquoi tant de personnes se laissent-elles convaincre par une telle rhétorique ?

Il ne fait aucun doute que toute miette de couverture médiatique nationale concernant la CIA et l'assassinat par une grande institution suscite une réponse enthousiaste de la part de ceux qui tentent depuis de nombreuses années de dire la vérité sur le meurtre de JFK. La première réaction est l'excitation. Mais de telles réactions doivent être tempérées par des analyses sobres de ce qui a été dit, et c'est ce que je fais ici. Moi aussi, j'aimerais que ce soit une percée, mais je pense que c'est la même chose. Beaucoup de bruit pour rien. Une façon de continuer à favoriser l'incertitude, et non la connaissance, du crime.

Je vois cela comme un jeu de faux binaires, de la même manière que les démocrates et les républicains sont dépeints comme des ennemis mortels. Oui, il y a quelques différences, mais dans l'ensemble, ils forment un seul parti, le parti de la guerre, qui est d'accord sur les principes essentiels de la politique impériale étatsunienne. Ils représentent tous deux les intérêts des classes supérieures et sont financés par elles. Ils travaillent tous deux dans le même cadre de référence. Ils soutiennent tous deux ce que Ray McGovern, l'ancien analyste de la CIA, appelle à juste titre le complexe Militaire-Industriel-Congrès-Renseignement-Médias-Académie-Think-Tank (MICIMATT). Si l'on demande à un croyant convaincu de la véracité du New York Times Corporation ou de NPR, par exemple, ce qu'il pense de Tucker Carlson, il le rejette généralement avec dédain, le considérant comme un charlatan de droite. Bien entendu, cela fonctionne à l'inverse si vous demandez aux partisans de Carlson ce qu'ils pensent du Times ou de NPR. Mais pour ceux qui pensent en dehors du cadre - et ils sont tous hors du courant dominant - une image différente émerge. Mais ils se font parfois avoir par ceux dont les équivoques sont extrêmement juridiques mais qui font appel à ce qu'ils souhaitent entendre. C'est exactement ce qu'est "Limited Hangout". Piégés par quelques vérités réelles, ils mordent à l'hameçon des nuances qui ne veulent pas dire ce qu'ils pensent. Gauche contre droite, Fox TV contre le New York Times, NPR, etc. : Tout comme Dick Carlson, le père de Carlson, a dirigé la propagande radiophonique étatsunienne à l'étranger créée par la CIA sous Reagan et George H. W. Bush, l'actuel directeur de National Public Radio, John Lansing, a fait de même sous Barack Obama. Voir mon article, Will NPR Now Change its Name to National Propaganda Radio. Des oiseaux d'une même espèce déguisés en faucons et moineaux dans un jeu destiné à créer la confusion et à brouiller les cerveaux.

Enfin, permettez-moi de mentionner une étrange "coïncidence". Le 6 décembre au National Press Club à Washington, D.C., neuf jours avant la publication des dossiers partiels de JFK et le monologue de Tucker Carlson, la Fondation Mary Ferrell, une organisation consacrée à la recherche sur JFK, a fait une présentation mentionnant ce qui était annoncé comme de nouvelles informations explosives sur l'assassinat de Kennedy.

Mary Ferrell Foundation Presents: Jefferson Morley and Judge John R. Tunheim Live on JFK Disclosures Jefferson Morley and Judge John R. Tunheim discuss new details in the case of the JFK Assassination. La Fondation Mary Ferrell présente : Jefferson Morley et le juge John R. Tunheim en direct sur les révélations de l'affaire JFK Jefferson Morley et le juge John R. Tunheim discutent des nouveaux détails dans l'affaire de l'assassinat de JFK.

Le principal intervenant était Jefferson Morley, ancien journaliste du Washington Post et éminent chercheur sur l'assassinat de JFK, qui a intenté un procès à la CIA pour obtenir des documents concernant Lee Harvey Oswald et l'agent de la CIA George Joannides. Le 22 novembre, Morley avait publié un article intitulé "Yes, There is a JFK Smoking Gun". Il était sous-titré : "On les trouvera (NdT: les documents clés) dans 44 documents de la CIA qui sont toujours "niés en totalité". Les documents auxquels il faisait référence concerneraient des contacts entre Oswald et Joannides durant l'été et l'automne 1963 à la Nouvelle-Orléans et à Mexico. "Ils [la CIA] menaient une opération de guerre psychologique, autorisée en juin 1963, qui a suivi Oswald de la Nouvelle-Orléans à Mexico City plus tard dans l'année", écrit Morley. Eh bien, les documents "smoking gun" n'ont pas été publiés le 15 décembre, bien que le 20 novembre, puis à nouveau au National Press Club le 6 décembre, Morley en ait parlé comme d'une preuve de son point de vue sur l'implication de la CIA dans l'affaire Oswald, ce qui était évident depuis longtemps. Bien qu'il ait dit qu'il n'avait pas vu ces documents clés mais qu'il attendait leur publication, il a ajouté que même s'ils n'étaient pas publiés, cela lui donnerait raison. En d'autres termes, avec ce petit tour de passe-passe, il disait : Ce que je ne sais pas, et que je ne saurai peut-être bientôt plus, confirme ce que j'affirme, même si je ne le sais pas. Et même si les dossiers étaient publiés, il écrit : "En ce qui concerne la question de la conspiration, la rétention massive de documents rend prématurée toute conclusion. L'opération non divulguée d'Oswald ne faisait pas nécessairement partie d'une conspiration. Elle pourrait indiquer une incompétence de la CIA, mais pas une complicité. Encore une fois, seule la CIA en est sûre." Donc, le pistolet fumant n'est pas un pistolet fumant et les eaux de l'incertitude s'écoulent encore et encore dans le futur qui s'éloigne. L'incompétence de la CIA, pas la complicité. Bien sûr. Ce n'est pas nécessairement le cas. Ou ça l'est, ou ça pourrait l'être, ou ça ne l'est pas. Morley fait partie de ceux qui ne peuvent toujours pas dire que la CIA a tué le président. Tucker Carlson peut parler de son "implication" tout comme Morley. Nous avons besoin de plus d'informations, de plus de dossiers, etc. Mais même si nous les obtenons, nous ne saurons toujours pas. Peut-être en 2063.

Ma question pour Tucker Carlson : Qui était votre source anonyme ? Et votre source a-t-elle vu les documents qui n'ont jamais été divulgués ? A quels documents spécifiques faites-vous référence ? Et prouvent-ils que la CIA a tué Kennedy ou suggèrent-ils simplement une "implication" ?

Enfin, comme je l'ai déjà dit, alors qu'il existe depuis longtemps une montagne de preuves du meurtre de JFK (et de RFK également, bien que cela ne soit jamais mentionné) par la CIA, de nombreuses personnalités continuent de faire comme s'il n'y en avait pas. Écoutez cet entretien vidéo entre Chris Hedges et l'ancien officier de la CIA John Kiriakou. Il y est question des agissements infâmes de la CIA.

We don't need the CIA - The Chris Hedges Report Chris Hedges and John Kiriakou discuss the CIA, how it has evolved, how it sees its mission, what it does, how it works, and the effects of its clandestine operations around the globe./ Nous n'avons pas besoin de la CIA - The Chris Hedges Report. Chris Hedges et John Kiriakou discutent de la CIA, de son évolution, de la façon dont elle conçoit sa mission, de ce qu'elle fait, de son fonctionnement et des effets de ses opérations clandestines dans le monde.

Vers la fin de l'entretien (voir minutes 32:30-33:19), Hedges dit : "Je dois donc poser [puisqu'il doit répondre] cette question, car je sais qu'Oliver Stone est convaincu que la CIA a tué JFK... Je n'ai jamais vu de preuves à l'appui..." et ils se moquent tous deux de Stone comme de l'idiot du village, alors qu'il en sait plus sur l'assassinat de JFK qu'eux deux réunis, et Kiriakou dit qu'il n'a pas non plus vu de telles preuves.

C'est une démonstration dégoûtante mais typique de l'arrogance et de la "fréquentation limitée". Critiquer la CIA uniquement pour s'assurer de la blanchir pour l'une de ses plus grandes réalisations : le meurtre du président John F. Kennedy. C'est tout droit sorti du livre de jeu de Chomsky. Méfiez-vous des gens qui tiennent un double discours et des jeux qu'ils jouent. Il y en a de toutes les couleurs.





* Edward Curtin est un écrivain indépendant dont les travaux ont été largement diffusés pendant de nombreuses années. Son site web est edwardcurtin.com et son nouveau livre s'intitule Seeking Truth in a Country of Lies.

SLT