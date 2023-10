[Vidéos et photos choquantes] Des témoignages de l'attaque du Hamas du 7 octobre révèlent que l'armée israélienne a "bombardé" des citoyens israéliens avec des chars et des missiles (The GrayZone)

Des témoignages du 7 octobre révèlent que l'armée israélienne a "bombardé" des citoyens israéliens avec des chars et des missiles Article originel : October 7 testimonies reveal Israel’s military ‘shelling’ Israeli citizens with tanks, missiles Par Max Blumenthal The GrayZone, 27.10.23

Plusieurs nouveaux témoignages d'Israéliens ayant assisté à l'attaque surprise du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre dernier viennent s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses que l'armée israélienne a tué ses propres citoyens alors qu'ils se battaient pour neutraliser les tireurs palestiniens.

L'armée israélienne a reçu l'ordre de bombarder les maisons israéliennes et même ses propres bases lorsqu'elle a été submergée par les militants du Hamas le 7 octobre. Combien de citoyens israéliens dont on dit qu'ils ont été "brûlés vifs" ont en fait été tués par des tirs amis ?

Israeli forces shot their own civilians, kibbutz survivor says/ Les forces israéliennes ont tiré sur leurs propres civils, selon une survivante d'un kibboutz. Yasmin Porat est interviewée dans l'émission Haboker Hazeh du radiodiffuseur public israélien Kan, le 15 octobre 2023. Cette Israélienne, qui a survécu à l'assaut du Hamas contre les colonies situées près de la frontière de Gaza le 7 octobre 2023, affirme que des civils israéliens ont "sans aucun doute" été tués par leurs propres forces de sécurité.

Comme l'ont rapporté David Sheen et Ali Abunimah dans Electronic Intifada, Mme Porat a décrit des "tirs croisés très, très nourris" et des bombardements de chars israéliens, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les Israéliens.

Selon Haaretz, l'armée n'a pu rétablir le contrôle de Be'eri qu'après avoir admis avoir "bombardé" les maisons des Israéliens qui avaient été faits prisonniers. "Le prix à payer a été terrible : au moins 112 habitants de Be'eri ont été tués", écrit le journal. "D'autres ont été kidnappés. Hier, 11 jours après le massacre, les corps d'une mère et de son fils ont été découverts dans l'une des maisons détruites. On pense que d'autres corps gisent encore dans les décombres".

Les hélicoptères d'attaque Apache ont également joué un rôle important dans la réponse de l'armée israélienne le 7 octobre. Les pilotes ont déclaré aux médias israéliens qu'ils s'étaient précipités sur le champ de bataille sans aucun renseignement, incapables de faire la différence entre les combattants du Hamas et les non-combattants israéliens, et pourtant déterminés à "vider le ventre" de leurs machines de guerre. "Je me retrouve face à un dilemme : je ne sais pas sur quoi tirer, parce qu'ils sont si nombreux", a déclaré un pilote d'Apache.

Pourtant, les preuves de plus en plus nombreuses d'ordres de tirs amis donnés par les commandants de l'armée israélienne suggèrent fortement qu'au moins certaines des images les plus choquantes de cadavres israéliens carbonisés, de maisons israéliennes réduites à l'état de ruines et de carcasses de véhicules calcinées présentées aux médias occidentaux étaient en fait l'œuvre d'équipages de chars et de pilotes d'hélicoptères couvrant le territoire israélien d'obus, de tirs de canons et de missiles Hellfire.

Israël bombarde sa propre base, centre névralgique du siège de Gaza

Le Hamas et le Jihad islamique palestinien (PIJ) ont lancé l'opération Al-Aqsa Flood à 6 heures du matin le 7 octobre, submergeant rapidement les bases militaires à partir desquelles Israël maintient son siège de la bande de Gaza. Le Hamas et le Djihad islamique palestinien avaient pour objectif principal la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël, dnt 700 enfants et 1117 Palestiniens détenus sans inculpation.

L'échange en 2011 de Gilad Shalit, un soldat israélien capturé cinq ans auparavant et libéré en échange de 1027 prisonniers, a clairement inspiré le déluge d'Al-Aqsa. En prenant d'assaut les bases militaires et les kibboutz, les militants palestiniens avaient pour objectif de capturer le plus grand nombre possible de soldats et de civils israéliens et de les ramener vivants à Gaza.



L'assaut éclair a immédiatement submergé la division israélienne de Gaza. Des vidéos enregistrées par des caméras GoPro montées sur les casques des combattants palestiniens montrent des soldats israéliens abattus en succession rapide, dont beaucoup sont encore en sous-vêtements et pris au dépourvu. Au moins 340 soldats et officiers de renseignement en activité ont été tués le 7 octobre, ce qui représente près de 50 % des décès israéliens confirmés. Parmi les victimes figuraient des officiers de haut rang comme le colonel Jonathan Steinberg, commandant de la brigade israélienne Nahal. (De nombreux secouristes et civils israéliens armés ont également été tués).