Vladimir Poutine ne fait pas de menaces dans le vide (Moon of Alabama)

Vladimir Poutine ne fait pas de menaces dans le vide Article originel ; Vladimir Putin Does Not Make Empty Threats Moon of Alabama, 13.09.24

Il y a quelques mois, une fuite d’un appel entre officiers allemands de haut rang est apparue. Ils discutaient du déploiement possible d’un missile allemand Taurus cruse en Ukraine pour l’utiliser contre des cibles russes.

Il est devenu évident à la fuite que tout déploiement, ciblage et tir d’une telle arme ne peut se faire sans la participation du personnel du pays qui a donné l’arme. Cela s’applique aux missiles ATAMCS étatsuniens, aux missiles SCALP français/britanniques/Storm Shadow tout comme cela s’appliquerait au missile de croisière allemand Taurus :

Gerhartz, [commandant de la Luftwaffe], et ses subordonnés ont discuté de combien l’entraînement et le soutien du Taurus pourraient nécessiter pour l’Allemagne si des missiles Taurus étaient envoyés en Ukraine, et si cela inclurait des informations sur le ciblage et la programmation.

...

Gerhartz a dit : « Quand il s’agit de planifier une mission, par exemple, je sais comment les Britanniques le font, ils le font complètement en retour [c.-à-d. avec l’appui de personnes qui ne sont pas déployées vers l’avant]. Ils ont aussi quelques personnes sur le terrain, ils font ça, les Français non. Ainsi, ils guident aussi les Ukrainiens lors du chargement du SCALP, parce que les Storm Shadow et les SCALPS sont relativement similaires d’un point de vue purement technique. Ils m’ont déjà dit que oui, pour l’amour de Dieu, ils regarderaient aussi par-dessus les épaules des Ukrainiens quand ils chargeraient le Taurus.