Voici cinq signes qu'ils CRÉENT une crise alimentaire mondiale (Off Guardian)

Cinq signes qu'ils CRÉENT une crise alimentaire

5 signs they are CREATING a food crisis

Par Kit Knightly

Off Guardian, 25.04.22

"En ce qui concerne les pénuries alimentaires - oui, nous avons parlé de pénuries, et elles vont être réelles."

...ce qui est décidément une chose étrange à dire. La plupart du temps, la seule raison d'affirmer fermement que quelque chose "va être réel" à partir de maintenant, c'est que jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas le cas. En effet, il existe quelques signes indiquant que l'approvisionnement alimentaire est sur le point d'être véritablement attaqué.

1. Guerre en Ukraine et sanctions occidentales Il est bien connu que l'"opération spéciale" de la Russie en Ukraine a fait grimper les prix du pétrole, du gaz et du blé. En partie à cause des perturbations sur le terrain, mais surtout à cause des sanctions occidentales. La Russie est le plus grand exportateur de blé et d'autres céréales au monde, et ces produits sont utilisés non seulement pour l'alimentation humaine, mais aussi pour l'alimentation animale. Les nations occidentales qui boycottent le blé russe risquent donc de faire grimper le prix d'une grande variété de produits alimentaires. Nous avons déjà assisté au rationnement de l'huile de tournesol (l'un des principaux produits d'exportation ukrainiens), et des rapports indiquent que cela pourrait s'étendre à toutes sortes d'autres produits, notamment les saucisses, le poulet, les pâtes et la bière.

Cette guerre n'avait pas besoin de se produire, elle aurait pu être évitée (et pourrait encore être arrêtée) par un simple accord sur la neutralité ukrainienne. Si l'on ajoute à cela le caractère radical des sanctions anti-russes - sans équivalent dans l'histoire récente -, on peut penser que le chaos sur le terrain et l'augmentation concomitante des prix des denrées alimentaires font partie d'une politique délibérée au service du programme de la Grande Réinitialisation.

2. L'augmentation du prix du pétrole L'augmentation du prix du pétrole a des répercussions naturelles et évidentes sur tous les secteurs industriels, en particulier le transport, la logistique et l'agriculture. Malgré les craintes d'une crise du coût de la vie, les avertissements de pénurie alimentaire et le statut de la Russie en tant que premier exportateur de pétrole et de gaz au monde, les nations occidentales et leurs alliés n'ont fait pratiquement aucun effort pour réduire le coût du pétrole. Le prix élevé du pétrole a déjà vu le rouble russe rebondir pour retrouver sa force d'avant-guerre, et pourtant l'Arabie saoudite a augmenté ses prix, sans inonder le marché pour faire plonger les prix comme elle l'avait fait en 2014/15. Le maintien du coût du pétrole à un niveau élevé est une décision politique délibérée, qui montre que la crise du coût de la vie - et les pénuries alimentaires qui en résultent - sont délibérément organisées.

En résumé... 1. Une guerre qui n'avait pas besoin de se produire fait grimper les prix de la nourriture et du pétrole.

2. Des sanctions qui n'avaient pas besoin d'être mises en place font également grimper les prix de la nourriture et du pétrole.

3. Les alliés occidentaux augmentent intentionnellement leurs prix du pétrole.

4. Malgré les mises en garde contre une crise alimentaire, les États-Unis et le Royaume-Uni paient les agriculteurs pour qu'ils ne cultivent pas.

5. Une "épidémie de grippe aviaire" très semblable à la fausse "pandémie" de la Covid fait grimper le prix de la volaille et des œufs.

6. Les entreprises occidentales s'emploient activement à aggraver la pénurie d'engrais.

7. Des incendies bizarres paralysent de larges pans de l'industrie alimentaire étatusnienne.

Pris individuellement, ces points pourraient tous être considérés comme des erreurs ou des coïncidences, mais lorsqu'on les met tous ensemble, il n'est pas difficile de repérer le schéma. La presse peut prétendre que nous nous dirigeons vers une crise alimentaire de façon "somnambule", mais il semble plutôt qu'elle y fonce tête baissée. Après avoir annoncé pendant des années une pénurie alimentaire imminente, il semble qu'ils soient sur le point d'en créer une.

Pour des informations régulières et détaillées sur les menaces potentielles pesant sur l'approvisionnement alimentaire, nous vous recommandons de suivre Ice Age Farmer.

