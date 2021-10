Voici la preuve que le CDC ment au monde entier sur la sécurité du vaccin contre la COVID (TrialSite News)

La preuve que le CDC ment au monde entier sur la sécurité du vaccin contre la COVID Article originel : Proof that the CDC is lying to the world about COVID vaccine safety Par Steve Kirsch TrialSite News, 15.10.21

Les CDC (Centers for Disease Control and Prevention : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et la FDA affirment que nous pouvons ignorer sans risque l'énorme pic des taux d'événements rapportés au système VAERS cette année (il s'agit du système officiel de notification des événements indésirables sur lequel s'appuient la FDA et les CDC pour repérer les signaux de sécurité). Selon eux, il n'y a "rien à voir" dans le tableau des décès ci-dessous. Ils affirment que la propension à signaler (PTR) est beaucoup plus élevée cette année et que tous les événements (à l'exception de quelques-uns) sont simplement des événements de fond qui n'ont pas été causés par les vaccins.

La réalité est que les vaccins sont extrêmement dangereux, qu'ils tuent plus qu'ils ne sauvent, et ce pour toutes les tranches d'âge (plus on est jeune, pire c'est), et qu'ils devraient être arrêtés immédiatement, et non pas autorisés comme vient de le faire le comité de la FDA. Tous les mandats de vaccination devraient être annulés.

En résumé, un document rédigé par cinq auteurs des CDC, intitulé The reporting sensitivity of the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) for anaphylaxis and for Guillain-Barré syndrome , a été publié il y a un an dans la littérature scientifique évaluée par des pairs.

Voici le problème. Cette année, avec les vaccins contre la COVID, il y a un très grand nombre d'événements indésirables graves qui sont signalés à un taux plus de 8,3 fois supérieur à celui des années précédentes. En fait, presque tous les événements graves sur lesquels j'ai enquêté étaient beaucoup plus élevés que ceux des années précédentes. J'ai documenté cela dans une vidéo importante sur les rapports d'événements indésirables graves du VAERS , que j'espère que tout le monde regardera.

Bien que théoriquement vous puissiez avoir un FDS <1, cela est peu probable puisque le HHS vérifie tous les enregistrements avant de les mettre dans la base de données et élimine les doublons. Il y a des erreurs qui se produisent, mais elles sont mineures. Par exemple, nous connaissons deux enregistrements falsifiés sur les 1,6 million de rapports du VAERS. Ainsi, le FDS minimum serait de 1 et il serait presque impossible à atteindre d'un point de vue pratique.

Cela signifie que dans le meilleur scénario possible, où la déclaration est complète (c.-à-d. lorsque le FDS = 1 et que le PTR (propension à signaler), défini comme le FDS moyen/le FDS actuel, est de 8,3), un taux de déclaration d'événements indésirables graves qui est 8,3 fois plus élevé que le taux de déclaration précédent pour ce symptôme pourrait être ignoré sans risque comme étant simplement dû à une plus grande propension à déclarer le taux naturel d'événements de fond.

En d'autres termes, même si vous adhérez totalement à l'argument fallacieux de la FDA et des CDC (qu'ils n'ont jamais justifié par une analyse ou des données) selon lequel le FDS=1 cette année, cela signifie toujours que 99 % des rapports d'embolie pulmonaire (EP) sont inexplicables. Ces emolies pulmonaires (EP) doivent être causées par "quelque chose" et ce quelque chose doit être très important et doit être corrélé avec l'administration du vaccin, car le taux de déclaration des EP était corrélé avec l'administration du vaccin.

En outre, pour ceux qui souffrent du "syndrome de dissonance cognitive" (une affection courante chez les personnes qui pensent que les vaccins sont sûrs), l'augmentation des rapports n'est pas non plus due à une augmentation des taux de vaccination, comme nous l'expliquons dans cet article qui montre les taux de vaccination historiques dans différents groupes d'âge.

Comme je le montre dans la vidéo, le nombre moyen de rapports d'EP par an dans le VAERS pour tous les vaccins était de 1,4. Selon le système de croyance de la FDA et des CDC, nous devrions donc nous attendre à voir au maximum 11,6 cas d'EP cette année. Eh bien, il y a un tout petit problème : avec les vaccins contre la COVID, il y a eu 1 131 rapports, soit presque 100 fois plus que le scénario "idéal". Veuillez regarder la vidéo sur les rapports d'événements indésirables graves du VAERS pour vous en rendre compte par vous-même.

Mais c'est pire que cela car l'étude Pfizer a été réalisée avant Delta. Le vaccin Pfizer a été développé pour la variante Alpha et est moins efficace contre la Delta. Donc nos chiffres sont encore plus extrêmes.

Pourtant, les données du VAERS montrent que nous avons tué plus de 150 000 Etatsuniens à cause du vaccin pour atteindre cet objectif.

Et l a propre étude de phase 3 de Pfizer a montré que nous n'épargnons qu'un décès dû à la COVID pour 22 000 personnes vaccinées (il faut consulter le tableau S4 dans le supplément pour apprendre que 2 personnes sont mortes de la COVID sans avoir été vaccinées et 1 personne est morte de la COVID après avoir reçu le vaccin, soit une économie nette d'une vie).

Cela signifie que nous avons tué bien plus de 150 000 Etatsuniens jusqu'à présent, et que tous ces décès ont dû être causés par le vaccin parce qu'il n'y a tout simplement aucune autre explication qui corresponde à tous les faits. Voir ce document pour plus de détails. L'article détaille également 7 autres méthodes de validation de ce chiffre et aucune de ces méthodes n'a utilisé les données du VAERS. Il est donc impossible pour quiconque d'attaquer l'analyse de manière crédible. Personne ne veut débattre avec nous sur ce sujet.

En outre, si nous utilisons la même méthodologie que celle utilisée par les CDC dans leur document pour déterminer le facteur de sous-déclaration réel pour cette année, mais que nous utilisons une référence beaucoup plus précise, nous constatons que la meilleure estimation pour le FDS minimum est de 41 . Pour les événements moins graves, il faut utiliser un chiffre plus élevé, car les travailleurs de la santé et les consommateurs sont beaucoup moins susceptibles de déclarer les événements moins graves. L'utilisation du facteur 41 est donc toujours "sûre" dans la mesure où elle ne surestime aucun événement.

Cela signifie bien sûr que la FDA, les CDC et leurs comités externes sont tous incompétents dans leur capacité à repérer les signaux de sécurité. Ils n'ont même pas pu repérer le signal de sécurité des décès. Cela signifie également que les mandats de vaccination sont immoraux et contraires à l'éthique.

De plus, pour ce qui est de la myocardite "légère", cela relève encore ici de sornettes. Selon les cardiologues à qui j'ai parlé, comme Peter McCullough, il n'existe pas de myocardite légère. Chaque fois que vous avez un événement qui conduit un adolescent à l'hôpital, c'est problématique. En fait, comme nous le montrons dans Tout ce que vous devez savoir , les taux de troponine peuvent atteindre des niveaux extrêmes et rester élevés pendant des mois. La troponine est un marqueur des lésions cardiaques. Contrairement à une crise cardiaque, les taux sont beaucoup plus élevés et restent élevés pendant beaucoup plus longtemps. Les dommages causés sont généralement permanents et peuvent entraîner la mort dans les cinq ans. Bien sûr, personne ne connaît le taux de mortalité dans 5 ans. Nous le saurons dans 5 ans. Nos enfants participent à l'essai clinique en se faisant vacciner, mais nous n'en informons pas les parents. Et les enfants sont désemparés parce que les médecins leur disent que c'est sans danger. Ils croient les médecins. Les médecins croient les CDC. Et les CDC ont menti. Et maintenant, les CDC ne veulent tout simplement pas nous en parler. Je comprends. Il y a des milliers d'événements élevés

Cette situation est embarrassante pour tout le monde : les CDC, la FDA, le Congrès, les médias grand public et la communauté médicale. C'est pourquoi personne ne veut débattre avec moi et mon équipe d'experts dans un débat ouvert. Parce que personne ne veut affronter le fait qu'ils avaient tort.

La censure et les attaques ad hominem sont donc la méthode privilégiée pour contester ce que j'ai écrit dans cet article et mes autres articles, car personne n'est en mesure d'attaquer les données ou notre méthodologie dans un débat en direct avec un modérateur neutre.

Il n'y a pas que moi, bien sûr. Des dizaines de scientifiques, de médecins et de statisticiens respectés sont d'accord avec moi (voir la diapositive 82 TFNT #1 : les vaccins Ccontre la OVID ont tué plus de 200 000 Etatsuniens pour une liste partielle).



Résumé

La FDA et les CDC sont pris entre le marteau et l'enclume, comme je l'explique dans ma vidéo sur les statistiques VAERS. Ils ne peuvent pas révéler les véritables FDS et PTR car cela les mettrait dans le pétrin ; ce serait admettre qu'ils se sont totalement trompés sur les données relatives à la myocardite et sur tout le reste.

Ils doivent donc mentir et prétendre que le FDS actuel est égal à 1 afin que le PTR soit maximisé à 8,3. Mais ils ont alors un énorme problème car les événements indésirables comme les décès et les embolies pulmonaires sont impossibles à expliquer.

Ils sont donc dans une situation sans issue. Pour jouer le jeu, ils évitent d'être interrogés et refusent tout simplement de répondre. Ils sont comme un magicien qui utilise une fausse piste. On nous dit de nous concentrer sur toutes les vies sauvées et de ne pas prêter attention à l'homme derrière le rideau (c'est-à-dire tous les décès et les handicaps).

Pour plus d'informations sur la sécurité des vaccins, veuillez consulter ma présentation complète sur la sécurité des vaccins, intitulée All you need to know ("Tout ce que vous avez besoin savoir"). J'ai le plaisir d'annoncer qu'elle a été utilisée avec succès pour faire annuler des mandats de vaccination. Au moins, certaines personnes sont à l'écoute.

La bonne nouvelle est que de plus en plus de personnes s'expriment et passent dans le camp des anti-vaccins. Leur nombre ne cesse de croître chaque jour.

Il sera intéressant de voir combien de temps la communauté médicale pourra continuer à jouer la comédie. Plus elle résistera, plus la situation sera grave lorsque ce château de cartes s'écroulera.