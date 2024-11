Voulez-vous savoir ce que les BRICS viennent de déclarer ? Soutien au FMI, à la gouvernance mondiale, au partenariat public-privé, lutte contre réchauffement climatique... (Off Guardian)

Voulez-vous savoir ce que les BRICS viennent de déclarer? Article originel : Would you like to know what BRICS just declared? Par Riley Waggaman Off Guardian, 04.11.24

Je vous en prie, lisez cette déclaration et partagez-la avec tous vos amis. La Déclaration de Kazan n’est pas seulement une victoire massive pour les BRICS, c’est une victoire pour tous les gens décents et épris de liberté sur terre.

Nous réaffirmons notre engagement envers le multilatéralisme et le respect du droit international, y compris les buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies (ONU) comme pierre angulaire indispensable, ainsi que le rôle central de l’ONU dans le système international, dans laquelle des États souverains coopèrent pour maintenir la paix et la sécurité internationales, promouvoir le développement durable, assurer la promotion et la protection de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ainsi que la coopération fondée sur la solidarité, le respect mutuel, la justice et l’égalité. Nous soulignons en outre l’urgence de parvenir à une représentation géographique équitable et inclusive dans la composition du personnel du Secrétariat des Nations Unies et d’autres organisations internationales, et ce, en temps opportun. »

« Nous réitérons notre engagement à améliorer la gouvernance mondiale en favorisant un système international et multilatéral plus agile, efficace, réactif, représentatif, légitime, démocratique et responsable. »