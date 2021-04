Vous ne pouvez pas gagner. N'essayez même pas ! (The Corbett Report)

Vous ne pouvez pas gagner. N'essayez même pas ! Article originel : You Can’t Win. Don’t Even Try! Par James Corbett The Corbett Report, 5.04.21

Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire vraie et surprenante de la façon dont le public a été conditionné dans un (faux) sentiment d'impuissance, et - plus important encore - ce que vous pouvez faire pour briser ce conditionnement.

Vous pensez que cette histoire est ridicule ? Bien sûr qu'elle l'est. Mais la situation qu'elle décrit n'est que trop vraie. En fait, les chercheurs connaissent depuis un demi-siècle le mécanisme par lequel on peut faire en sorte que les gens s'enferment effectivement dans leur propre prison mentale... et il n'a pas fallu longtemps aux agences de renseignement pour mettre ces recherches à profit.

"Même si je m'échappe, ils vont me retrouver et me ramener ici. Autant rester sur place."

Vous regardez autour de vous, confus. Vous lui expliquez que ce n'est même pas une prison. On lui a simplement dit de porter une combinaison orange et de rester dans une pièce non verrouillée, mais il n'est pas obligé d'obéir. Tout ce qu'il a à faire est de partir.

Mais, comme je l'ai noté dans ma vidéo sur Mouse Utopia and the Blackest Pill ("l'utopie des souris et la pilule la plus noire"), les expériences sur les animaux ne concernent jamais vraiment les animaux. Elles concernent les humains. Dans ce cas également, le but n'était pas d'apprendre à provoquer l'impuissance chez les chiens, mais d'apprendre comment cet état d'impuissance (alias dépression) est provoqué chez les humains.

Le premier groupe de chiens a été placé dans une "boîte navette" où ils pouvaient échapper aux chocs électriques en sautant par-dessus une petite barrière. Ces chiens ont vite appris que le franchissement de la barrière les protégeait des chocs et (comme on peut s'y attendre) franchissaient la barrière de plus en plus rapidement à chaque fois que l'expérience était réalisée, jusqu'à ce qu'ils puissent échapper complètement aux chocs.

Si l'histoire du prisonnier qui ne veut pas s'échapper de sa cellule déverrouillée vous paraît saugrenue, pensez à l 'histoire de l'éléphant et de la corde . Une histoire encore plus courte :

Selon un vieux conte populaire, il est possible de conjurer l'apparition de Mary Bloodsworth (alias "Bloody Mary") en scandant son nom devant un miroir dans une pièce éclairée à la bougie. Mais si vous voulez invoquer un vrai démon, c'est beaucoup plus simple que cela. Tout ce que vous avez à faire est de documenter un phénomène psychologique qui peut être utilisé comme une arme contre la population et, en un rien de temps, vous aurez la CIA à votre porte, un bloc-notes à la main. Demandez à Martin Seligman.

Ayant depuis longtemps abandonné la torture des animaux au profit de la compréhension de la dépression humaine, Seligman est devenu en 2001 le pionnier d'une nouvelle branche de la psychologie cognitive, la psychologie positive, qui vise à aider les gens à surmonter leur impuissance acquise (nous y reviendrons). Dans le cadre de ces travaux, Seligman a donné une conférence à la base navale de San Diego en mai 2002 sur la manière dont ses recherches pourraient aider le personnel étatsunien - selon ses propres termes - "à résister à la torture et à éviter un interrogatoire réussi par leurs ravisseurs".

Parmi la centaine de personnes présentes à cette conférence, il y avait un fan particulièrement enthousiaste du travail de Seligman : Le Dr Jim Mitchell, retraité de l'armée et psychologue qui avait passé un contrat pour fournir des services de formation à la CIA. Bien que Seligman n'en ait aucune idée à l'époque, Mitchell était - comme nous le savons maintenant - l'un des principaux architectes du programme illégal de torture de la CIA.

Naturellement, l'intérêt de Mitchell pour l'exposé de Seligman ne portait pas sur la manière dont il pouvait être appliqué pour aider le personnel étatsunien à surmonter l'impuissance acquise et à résister à la torture, mais plutôt sur la manière dont il pouvait être utilisé pour induire l'impuissance acquise chez une cible de la CIA et renforcer la torture. Comme l'a décrit le New York Times dans un rapport sur le sujet en 2009 :

Selon ses collègues, le Dr Mitchell pensait que le fait de provoquer une impuissance apprise chez un sujet d'Al-Qaïda interrogé pouvait garantir qu'il se plierait aux exigences de son ravisseur. De nombreux interrogateurs expérimentés n'étaient pas d'accord, affirmant qu'un prisonnier ainsi démoralisé dirait tout ce qu'il pensait que l'interrogateur attendait.

Comme on pouvait s'y attendre, Mitchell a obtenu gain de cause et, comme on pouvait s'y attendre également, les personnes soumises à ces techniques ont commencé à dire tout ce que leurs interrogateurs attendaient, exactement comme prévu. Mitchell et son collègue, le Dr Bruce Jessen, ont aidé à diriger l'"interrogatoire" de 2002 d'Abu Zubaydah - qui a été waterboardé 83 fois en suel mois [NdT : Les techniques de torture par l'eau sont des techniques de torture qui sont en général centrées sur l'idée de faire suffoquer la victime. Il s'agit de la « cure par l'eau », de la « baignoire » et du « simulacre de noyade »]- et du supposé "cerveau" du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed (KSM), qui a "avoué" le complot du 11 septembre après avoir été waterboardé 183 fois et privé de sommeil pendant plus de six jours. Mitchell a même personnellement menacé d'égorger le fils de KSM au cours d'un interrogatoire.

Ces techniques étaient si efficaces que, non seulement elles ont produit le témoignage qui a constitué l'épine dorsale du rapport de la Commission sur le 11 septembre (et donc, à ce jour, l'épine dorsale de l'histoire officielle du 11 septembre), mais elles ont également amené KSM à avouer avoir ciblé une banque qui n'a été fondée qu'après son arrestation ! Vous parlez de résultats !



D'une certaine manière, les expériences de la CIA visant à induire l'impuissance apprise ont prouvé que Seligman avait découvert des informations valables sur un véritable phénomène psychologique. Il est certainement possible de créer les conditions pour briser la volonté d'une personne et lui faire avouer tout ce que ses tortionnaires veulent. Mais ce n'est absolument pas le but de la recherche sur l'impuissance apprise et il est important de noter que Seligman, pour sa part, n'a jamais su que sa recherche était utilisée par la CIA avant que le rapport du Sénat sur le programme de torture ne soit rendu public et qu'il a complètement dénoncé la perversion de sa recherche lorsqu'elle a été exposée.