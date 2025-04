L'administration Trump est engagée dans le piétinement systématique des droits à une procédure régulière qui sont « le fondement de notre ordre constitutionnel », a déclaré jeudi un panel de trois juges de la cour d'appel du quatrième circuit américain. Le panel a rejeté un appel d'urgence de l'administration Trump contre les décisions prises par la juge Paula Xinis, qui entend le procès intenté par Kilmar Armando Abrego Garcia et sa famille, contre la détention et l'expulsion d'Abrego Garcia vers une prison pour tortures au Salvador.

La décision, rédigée par le juge Harvie Wilkinson III, l'un des juges les plus anciens et les plus conservateurs de la Cour d'appel, nommé par le républicain Ronald Reagan en 1983, est rédigée dans un langage extrêmement direct :

Dans certains cas, il est difficile d'aller au cœur du problème. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas difficile du tout. Le gouvernement revendique le droit d'enfermer des résidents de ce pays dans des prisons étrangères sans le semblant de procès équitable qui est le fondement de notre ordre constitutionnel. En outre, il prétend en substance que, parce que le détenu n’est plus sous sa garde, il n'y a rien à faire. Cela devrait choquer non seulement les juges, mais aussi le sens intuitif de la liberté auquel les Américains loin des palais de justice sont toujours attachés.

L'avis aborde les affirmations des responsables de Trump selon lesquelles Abrego Garcia est un membre de gang et un terroriste, en répondant : «Peut-être, mais peut-être pas. Quoi qu'il en soit, il a toujours droit à un procès équitable. Si le gouvernement est sûr de sa position, il devrait être assuré que cette position prévaudra [...] »

L'avis reproche au ministère de la Justice d'avoir jonglé avec les mots à propos d'une décision de la Cour suprême de la semaine dernière ordonnant à l'administration Trump de « faciliter » la libération d'Abrego Garcia au Salvador, tout en demandant au juge Xinis de supprimer le mot « obtenir » de son ordonnance :

« Faciliter » est un verbe actif. Le sens ordinaire et actif du mot ne peut être dilué par sa restriction, comme le voudrait le gouvernement, à un terme au sens étroit. « Faciliter » n'autorise pas l'expulsion apparemment erronée d'un individu vers les prisons d'un pays que l'ordonnance de retenue interdit et, en outre, de le faire au mépris d'une décision de justice que le gouvernement rejette pas très subtilement. La « facilitation » ne sanctionne pas l'abrogation de l'habeas corpus par le transfert de la garde à vue vers des centres de détention étrangers de la manière tentée ici. Autoriser tout cela « faciliterait » davantage la détention à l'étranger que le retour dans le pays d'origine. Cela réduirait l'État de droit à l'anarchie et ternirait les valeurs mêmes que les Américains de diverses opinions et persuasions ont toujours défendues.

L'avis de la Cour d'appel poursuit en identifiant la conséquence potentielle la plus importante du précédent créé par l’expulsion de masse d'immigrants vénézuéliens et salvadoriens vers la tristement célèbre prison CECOT au Salvador.

Si aujourd'hui l'exécutif s'arroge le droit d'expulser sans procès équitable et au mépris des décisions de justice, quelle assurance aura-t-on demain qu'il n'expulsera pas des citoyens américains pour ensuite se décharger de la responsabilité de les ramener dans leur pays d'origine ? Et quelle assurance aura-t-on que l'exécutif n'exercera pas ses vastes pouvoirs discrétionnaires sur ses ennemis politiques ? La menace, même si elle n'est pas concrétisée, sera toujours présente [...]

Après avoir rejeté le spectacle de Trump et Bukele se rencontrant à la Maison-Blanche et affirmant tous deux qu'ils n'avaient pas le pouvoir de rendre Abrego Garcia à sa famille – laissant le migrant emprisonné dans l'incertitude – le panel de trois juges conclut en avertissant que Trump est en train de déstabiliser et potentiellement de discréditer l'ensemble de la structure constitutionnelle des États-Unis. Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire « s'opposent irrévocablement l'un à l'autre dans un conflit qui promet de les affaiblir tous les deux. Tout le monde y perdrait »... Lire la suite