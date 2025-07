Le FBI récupère l’ADN à un rythme qui rivalise avec la Chine, détient 21 millions d’échantillons

Article originel : FBI Hoovering Up DNA at a Pace That Rivals China, Holds 21 Million Samples and Counting

Par Ken Klippenstein

The Intercept, 29.08.23

La Chine et les États-Unis recueillent la même proportion des profils génétiques de leurs populations, et le FBI veut doubler son budget pour en obtenir encore plus....

Lire la suite