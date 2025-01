Heil au chef (Off Guardian)

Heil au chef Article originel : Heil to the Chief Par CJ Hopkins Off Guardian, 29.01.25

C’est vrai, il est temps pour la grande permutation ! C’est le matin aux Etats-Unis encore une fois ! C’est l’espoir et du changement ! C’est l'heure du peuple d'abord ! Il est temps de Make America Great Again ( rendre à nouveau sa grandeur aux Etats-Unis) !

Et les mondialistes ... c'est fini ! Fini le mondialisme ! Le mondialisme est définitivement terminé. Tous les emplois délocalisés reviennent ! Finis les ateliers clandestins mexicains et chinois ! Désormais, toutes nos voitures, nos vêtements bon marché et nos smartphones seront fabriqués aux Etats-Unis !

Et les professeurs qui se prononcent comme des cocos et leurs étudiants aux cheveux violets. Ils sont les prochains sur la liste !

Et ces transsexuels... ils sont exclus ! Plus de transsexuels !

C'est vrai, Donald Trump a reçu de Dieu la mission de purifier les Etats-Unis des violeurs mexicains, des Haïtiens barbares et des autres non-Etatsuniens qui ont une attitude hostile à l'égard de sa culture et de son gouvernement, qui critiquent Israël de manière inappropriée ou qui se livrent à d'autres actes de terrorisme.

En combattant à ses côtés dans sa sainte croisade contre les forces de la mondialisation, et de l’insensibilité, et de la perversion, et des attitudes hostiles anti-sionistes, il y a Elon Musk, le capitaliste global, complexe-militaro-industriel-embarqué, transhumaniste, magnat des médias sociaux, qui a aussi été personnellement choisi par Dieu pour inaugurer le nouvel âge d’or.

Musk, qui a déjà sauvé la liberté d’expression en réunissant un consortium d’investisseurs capitalistes mondiaux et en achetant et en changeant la marque Twitter — qui, à ce stade, ressemble à une combinaison de Fox News, National Enquirer, et Der Stürmer — a sauté de haut en bas, hurlé et hurlé à propos d’un article qu’il qualifie de « marteau de la justice », et fait des salutations nazies à la télévision, et aider autrement le président personnellement choisi par Dieu dans sa quête pour sauver le monde du virus de l’esprit éveillé, et du libertarisme, et « assurer l’avenir de la civilisation » ou quelque chose.