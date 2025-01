Il serait facile de mettre fin aux agissements du Rwanda en RDC

La semaine dernière, dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe rebelle M23 s'est emparé de la ville lacustre de Sake. Le week-end dernier, les combats ont également embrasé Goma, une ville de 1,5 million d'habitants entourée de centaines de milliers de personnes déplacées. Selon les informations disponibles ce lundi 27 janvier au matin, ses combattants seraient entrés dans la ville.

Les dirigeants occidentaux semblent paralysés dans la gestion de nombreux conflits, mais cela ne devrait pas être le cas en RDC.



Dans ce pays, plus de 6 millions de personnes sont déplacées, dont au moins un tiers à cause du conflit du M23. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait amène de nombreux Congolais à conclure que personne ne s'en préoccupe. D'autres, de plus en plus nombreux, croient à une conspiration plus sinistre : si les puissants restent les bras croisés alors que les Congolais souffrent, c'est qu'ils le veulent bien. Il n'est pas étonnant que la popularité de la Russie soit en hausse auprès des Congolais.

Il serait facile d'agir, car le principal instigateur du conflit du M23 est le gouvernement du Rwanda, un pays dépendant de l'aide étrangère. Selon six rapports d'un groupe d'experts des Nations unies, le Rwanda a envoyé des milliers de soldats à la frontière, déployant des missiles sol-air, des tireurs d'élite, des véhicules blindés et des forces spéciales. Les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont tous condamné les actions du Rwanda.



Mais les paroles ne valent pas grand-chose. Les critiques formulées à l'encontre du Rwanda sont souvent contredites par d'autres actions. Au milieu des violences, les dirigeants du Commonwealth se sont réunis à Kigali en 2022, et l'UE a accordé 40 millions d'euros pour soutenir le déploiement de la force de défense rwandaise (la même armée qui a participé à l'assaut contre la RDC) au Mozambique. L'UE et ses États membres investissent également plus de 900 millions de dollars au Rwanda dans le cadre du programme Global Gateway.

Sous l'ancien gouvernement conservateur, le Royaume-Uni avait l'intention d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda afin de décourager l'immigration clandestine. La France, qui a joué un rôle moteur dans les décisions de l'UE, s'est montrée désireuse de maintenir les troupes rwandaises dans le nord du Mozambique, où elles protègent les installations gazières offshore de TotalEnergies contre les rebelles islamistes. Certains fonctionnaires européens sont plus favorables aux diplomates rwandais, bien organisés, qu'à leurs homologues congolais.

Les diplomates rwandais affirment que leur armée n'est pas déployée en RDC, mais que si elle l'était, ce serait pour protéger la communauté tutsie congolaise et leurs propres frontières contre les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Les FDLR comprennent des combattants qui ont participé au génocide de 1994 au Rwanda.

Ce récit, cependant, renverse la séquence historique. C'est l'émergence du M23 qui a conduit à une augmentation des discours de haine contre les Tutsi et à une collaboration entre l'armée congolaise et les FDLR. Le gouvernement congolais doit certes s'attaquer aux discriminations et mettre fin à son soutien aux groupes armés. Mais le M23 a exacerbé les maux qu'il cite.

Le Rwanda, dont au moins un tiers du budget provient de l'aide des donateurs, compte sur sa réputation pour attirer les touristes et les investisseurs. L'Association nationale de basket-ball des États-Unis s'est associée au Rwanda dans le cadre de sa Ligue africaine de basket-ball. Les maillots des clubs de football Paris Saint-Germain et Arsenal portent la mention « Visit Rwanda ». Le pays est candidat à l'organisation d'une course de Formule 1. Le président Paul Kagame aime s'afficher avec des célébrités telles qu'Idris Elba et Kendrick Lamar, peut-être dans l'espoir que leur rayonnement déteindra sur lui.



Dans le passé, les donateurs ont utilisé ce moyen de pression. En 2012, ils ont suspendu le versement de 240 millions de dollars d'aide en raison d'une ingérence présumée en RDC. Barack Obama a appelé Kagame et lui a demandé de cesser de soutenir le M23. En l'espace de quelques mois, l'aide a cessé et le M23 s'est effondré.

Cette fois-ci, nous semblons vivre dans un monde différent - un monde dans lequel la migration, les investissements commerciaux et d'autres préoccupations nationales sont plus importants que l'humanitaire, et où l'apathie l'emporte sur la solidarité. Un monde où nous dénonçons avec indignation l'agression russe en Ukraine, mais où nous haussons les épaules lorsque des millions de personnes sont déplacées en Afrique centrale.