Israël ne quitte pas la Syrie : les plans de colonisation signent une prise de terres permanente (MintPress News)

Israel n’a pas perdu de temps après l’effondrement brutal du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Quelques heures après la chute d’Assad, le 8 décembre 2024, les forces israéliennes ont saisi la zone tampon séparant les hauteurs du Golan occupé par Israël du reste de la Syrie. Ils ont hissé le drapeau d’Israël sur le mont Hermon.

Plus d’un mois plus tard, les troupes israéliennes sont toujours stationnées dans la zone de patrouille des Nations Unies - en pillant des bâtiments gouvernementaux et en convoquant des résidents pour interrogatoire - tout en alléguant que leur présence est nécessaire pour sécuriser la frontière israélienne alors que l’équilibre du pouvoir change en Syrie.

Pourtant, une combinaison d’actions de soldats et de colons a récemment soulevé la question de savoir si Israël avait des plans à long terme pour la Syrie.



La Syrie en vue

Le jour même où Assad a été chassé de la région et qu’Israël a envahi, Uri Tzafon, un mouvement de colons israéliens qui veulent réoccuper le sud du Liban, écrivait sur son blog : « En Syrie aussi, nous devons aller au moins 10 kilomètres [environ six milles] plus profond pour récupérer l’ensemble de la chaîne de l’Hermon. La colonisation juive assurera le contrôle israélien pour des générations. »

Le mouvement des colons de Nachala, qui milite activement pour la réinstallation israélienne à Gaza, a également appelé à l’occupation de la Syrie pour des raisons de sécurité.

"La réponse au chaos en Syrie – prendre le territoire et les colonies juives », a écrit Nachala sur Facebook le 8 décembre 2024. « Quiconque pense encore qu’il est possible de laisser notre destin entre les mains d’un acteur étranger abandonne la sécurité d’Israël! »

Le billet comprenait une carte biblique montrant le territoire d’Israël, y compris tout le Liban et la majeure partie de la Syrie et l’Irak... Lire la suite