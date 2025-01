[Vidéos] "L'airbag de votre voiture peut-il vous tuer ?" Votre véhicule est-il concerné ? Envoyé Spécial fournit une liste des véhicules potentiellement concernés (France 2)

"L'airbag de votre voiture peut-il vous tuer ?"

Envoyé spécial, 23.01.25



Les airbags de la marque Takata pourraient blesser gravement les conducteurs en cas d’impact. Un scandale dans l’industrie automobile qui concerne quasiment tous les constructeurs, et plus d’une centaine de modèles de véhicules en France.

Avez-vous conscience qu’en conduisant votre voiture, vous tenez en réalité un revolver braqué sur votre visage ? En mai 2024, la marque Citroën, pour la première fois en France, a interdit aux conducteurs de ses C3 et DS3 de conduire leur voiture. En cause, les airbags de la marque Takata présents dans le volant des voitures qui pourraient blesser gravement les conducteurs en cas d’impact.



Un problème connu depuis longtemps

Un rappel à la hâte pour un problème connu depuis plus de dix ans après une dizaine de morts et de blessés sur le territoire. Un scandale dans l’industrie automobile qui concerne quasiment tous les constructeurs, et plus d’une centaine de modèles de véhicules en France.