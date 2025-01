Le plan cauchemardesque de Trump pour Gaza (The Intercept)

Les récents décrets de l’exécutif de Trump montrent un soutien indéfectible à Israël et la déshumanisation des Palestiniens.



Lors de son discours d’investiture, le président Donald Trump s’est engagé à être un artisan de la paix et a revendiqué le mérite d’avoir obtenu l’accord.



Mais quelques heures seulement après avoir promis la paix et l’unité, les actions et le discours de Trump ont tourné. Après son investiture, il a signé un décret levant les sanctions de l’ère Biden contre les colons israéliens en Cisjordanie pour réduire la violence contre les Palestiniens.



« En Cisjordanie, les colons israéliens attaquaient régulièrement des civils palestiniens, les forçant à quitter leurs terres, faisant des choses comme brûler des fermes, des oliveraies, blessant ou tuant souvent des Palestiniens », explique le journaliste d’Intercept Jonah Valdez. « Avec la levée de ces sanctions par Trump, Israël obtient à peu près un autre laissez-passer pour poursuivre ses prises de contrôle des terres par les Palestiniens. » .. Lire la suite