Les "valeurs" libérales sont un leurre : la liberté est menacée partout - Joseph Stiglitz (Vidéo)

Joseph E. Stiglitz est prix Nobel d'économie, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Il est une figure incontournable de la pensée économique, et l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels « Le Prix de l'inégalité » et tout récemment « Les routes de la liberté », publiés aux éditions Les liens qui libèrent. Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Joseph Stiglitz montre que le libéralisme et le néolibéralisme n'ont pas grand-chose à voir avec l'idéal de liberté qu'ils prétendent réaliser. Ce système néolibéral est en réalité profondément injuste, inégalitaire, et incite à la constitution de grands monopoles préjudiciables au bon fonctionnement de nos économies. Plus encore, alors que le libéralisme promettait d'emporter avec lui une libération politique, il a en réalité encouragé de nombreuses dérives autoritaires partout dans le monde. (Les Crises)