SMSgate : la justice belge a jugé les plaintes irrecevables et sauve Ursula von der Leyen de son procès

Nexus, 20.01.25



Dans une décision rendue ce lundi 20 janvier, la chambre des mises en accusation du tribunal de Liège a jugé irrecevable le millier de plaintes déposé contre Ursula von der Leyen, Albert Bourla, Pfizer et BioNTech pour l’affaire des SMS échangés en secret dans le cadre de la négociation des contrats d’achat des vaccins anti-Covid. Mais Frédéric Baldan, à l’origine de ces poursuites, annonce d’ores et déjà qu’il n’en restera pas là...Lire la suite