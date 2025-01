Trump adopte le nettoyage ethnique comme politique étatsunienne à Gaza (WSWS)

Samedi, le président américain Donald Trump a appelé Israël à «nettoyer» Gaza de ses habitants arabes, un appel ouvert au nettoyage ethnique. « Vous parlez probablement d'un million et demi de gens, et on nettoie tout cela », a déclaré Trump aux journalistes sur Air Force One.

«Au cours des siècles, ce site a été le théâtre de très nombreux conflits», a déclaré Trump, laissant entendre que la paix au Moyen-Orient serait obtenue par l'élimination ou la destruction de la population palestinienne.

La déclaration de Trump est une adhésion ouverte et publique de la part de l'État américain à la politique actuelle du gouvernement Netanyahou, qui est l'extermination et l'élimination systématiques de la population palestinienne de Gaza. Cela fait partie d’efforts visant à annexer tous les territoires palestiniens et à construire un «grand Israël» dans tout le Moyen-Orient.

Alors que l'administration Biden finançait, armait et défendait politiquement le génocide israélien à Gaza, qui a tué au moins 70 000 personnes, elle avait maintenu la fiction qu’elle recherchait une «solution à deux États» et une patrie pour le peuple palestinien.

Dans un sens, Trump n'a fait qu'énoncer ouvertement le contenu essentiel de la politique génocidaire de l'administration Biden à Gaza. Mais les mots ont un sens. Un président américain a publiquement adopté le nettoyage ethnique comme politique d'État.

Le transfert forcé d'une population est un crime de guerre et un crime contre l'humanité, et le fait que Trump facilite activement et consciemment le nettoyage ethnique de Gaza en fait un criminel de guerre.

Son appel à ce qu’Israël «nettoie» Gaza de sa population arabe n'était pas une phrase en l’air. En fait, ce n'était là que le dernier en date et le plus explicite des multiples appels lancés par des responsables de la Maison-Blanche en faveur du nettoyage ethnique de la Palestine.

Lors d'un témoignage devant le Congrès la semaine dernière, Elise Stefanik, nommée par le président Trump au poste d'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, a déclaré qu'Israël avait un «droit biblique» sur l'ensemble de la Cisjordanie. Cela faisait suite à une déclaration d'un responsable de l'administration Trump à NBC News, le week-end dernier, que la Maison-Blanche discutait de la relocalisation du peuple palestinien de Gaza.