Trump suggère de déporter des citoyens étatsuniens ayant un dossier criminel (WSWS)

Lundi, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il avait l'intention de s'arroger le pouvoir d'expulser toute personne du pays, y compris des citoyens américains.

Cette annonce confirme que l'attaque contre le droit du sol – ou la garantie constitutionnelle de droits irrévocables et égaux pour toute personne née à l'intérieur des frontières du pays – est une attaque contre les droits de l'ensemble de la population, immigrés et natifs, du pays. Il s'agit d'une mesure visant consciemment à ouvrir la voie à la répression policière de toute opposition au régime de Trump et aux intérêts de l'oligarchie financière qu'il représente.

Trump a fait cette annonce lors d'un dîner organisé pour les républicains de la Chambre des représentants dans son luxueux complexe de golf de Doral, en Floride. Dans ses remarques, il a présenté cette nouvelle politique comme la prochaine étape immédiate des rafles massives de type militaire ciblant les immigrants qui sont déjà en cours.

Il a affirmé que sa nouvelle administration était déjà en train de « traquer les criminels étrangers illégaux » et s'est vanté de les « expulser de notre pays » sans « s'excuser ». Trump a indiqué que la prochaine phase de cette campagne de répression viserait les « récidivistes violents » qui sont citoyens américains.

« Je ne veux pas de ces récidivistes violents dans notre pays, pas plus que je ne veux d'étrangers en situation irrégulière qui se comportent mal », a-t-il déclaré. « Ce sont des récidivistes en grand nombre. Je veux qu'ils quittent notre pays. Je demanderai également l'autorisation de le faire », a-t-il ajouté.

« Nous allons obtenir l'autorisation [...] de les faire sortir de notre pays », a-t-il déclaré. « Voyons ce qu'ils en pensent.

L'affirmation par Trump du pouvoir d'expulser les citoyens américains a été dissimulée sous la forme d'une mesure visant ces citoyens, qui auraient commis « des meurtres et d'autres actes odieux tels que pousser des gens dans le métro » ou « frapper des vieilles dames au visage, les assommer et leur voler leur sac à main ».

Ses commentaires détaillés sur le sujet montrent clairement que ces plans représentent quelque chose de plus que ses divagations fascistes habituelles. « Qu'ils soient emmenés dans un pays étranger et pris en charge par d'autres pour une somme très modique, au lieu d'être pris en charge dans nos prisons pour des sommes colossales, y compris par les sociétés pénitentiaires privées qui nous font payer une fortune. Qu'ils soient amenés hors de notre pays et qu'ils y vivent pendant un certain temps. Voyons comment ils vont réagir », a-t-il déclaré.

Il n'existe aucun précédent dans l'histoire des États-Unis – ni aucune procédure dans le système juridique américain – pour l'expulsion de citoyens nés aux États-Unis de parents naturels. Cela rappelle la punition de l'époque féodale consistant à « renoncer au royaume », ainsi que la pratique de l'Empire britannique consistant à condamner des personnes à « être transportées » vers les colonies...Lire la suite