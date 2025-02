Au nom d'un capitalisme prédateur : 6 à 10 millions de morts et une guerre qui dure depuis 30 ans en RDC (Vidéos)

Coltan : le minerai de sang Bienvenue au pays du coltan, le minerai qu'on retrouve dans nos cellulaires, nos ordinateurs portables, nos consoles de jeux, nos voitures électriques. De 70 à 80 % du coltan de la planète provient de la République démocratique du Congo, en grande partie des provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu.

RDC : 6 MILLIONS DE MORTS, ET UNE GUERRE QUI DURE DEPUIS 30 ANS

La chronique : #RDC, qui sont les vrais génocidaires dans le Kivu ? 6 à 10 millions de morts et plus d'un million de déplacés. Ces chiffres sont ceux des Nations Unies. Pourquoi ne parle-t-on toujours pas officiellement de génocide ? Comment comprendre l'indifférence de la communauté internationale face au drame de ces millions de victimes et déplacés du Kivu ?