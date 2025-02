Conversation avec le prof. Glenn Diesen, La guerre en Ukraine et l’ordre mondial eurasien. Joignez-vous au professeur Jeffrey Sachs et au politologue Glenn Diesen pour discuter du nouveau livre du professeur Diesen, La guerre en Ukraine et l’ordre mondial eurasiatique. Le professeur Diesen explique le cadre de sécurité fragmenté de l’Europe, qui, selon lui, a conduit le continent vers un conflit sans qu’il n’y ait de moyen clair d’inverser la tendance.