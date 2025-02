Crise dans l'est de la RDC : 7000 morts depuis janvier (AfricaNews)

Crise dans l'est de la RDC : 7000 morts depuis janvier

Africa News, 25.02.25

La Première ministre de la République démocratique du Congo a déclaré que 7000 personnes étaient mortes depuis janvier dans les combats qui touchent l’est du pays.

Judith Suminwa Tuluka s’est exprimée lors d'une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève lundi.

L'avancée des rebelles du M23 soutenue par des troupes rwandaises, constitue l'escalade la plus grave depuis plus de dix ans dans le conflit qui sévit dans la région. La capture par le groupe rebelle de pans entiers de l'est du pays et de précieux gisements de minerais a ravivé les craintes d'une guerre plus étendue...Lire la suite