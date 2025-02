Dans le cadre de l’opération d’expulsion. Trump ordonne la construction d’un vaste camp de concentration à Guantánamo Bay (WSWS)

Pendant des décennies, les administrations démocrates et républicaines ont utilisé la base navale américaine à Cuba pour emprisonner des centaines, voire des milliers d'immigrés, y compris des familles entières, principalement originaires d'Haïti, de la République dominicaine et de Cuba. Tout au long de son existence en tant que centre de détention de migrants, les travailleurs et leurs familles ont fait état de conditions horribles et de mauvais traitements.

En 1991, sous l'administration de George H.W. Bush, une section de la base navale de Guantánamo Bay a été convertie pour accueillir des migrants haïtiens fuyant le pays après la destitution du président Jean-Bertrand Aristide à la suite d'un coup d'État militaire. En l'espace d'un an, quelque 10.500 Haïtiens ont été détenus dans ce centre, qualifié de « trou noir juridique » par les avocats et les défenseurs de l'immigration.

Même s'il avait fait campagne pour annuler les politiques de Bush à Guantánamo, en 1994, le président Bill Clinton a non seulement repris mais étendu la détention d'immigrants dans le centre, dont quelque 30.000 Cubains et 20.000 Haïtiens dans le centre tout au long de l'année.

En 2002, l'administration de George W. Bush a commencé à utiliser une partie de la base navale comme centre de torture et camp de prisonniers pour emprisonner illégalement des personnes dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme ».

En août 2024, l'administration Biden, en fin de mandat, a attribué un contrat de 163,4 millions de dollars à Akima pour l'agrandissement du Centre d'opérations pour les migrants de Guantánamo (« GMOC »). Ce contrat faisait l'objet de négociations depuis septembre 2021, date à laquelle il a été révélé que le DHS de Biden cherchait à augmenter d'au moins 400 le nombre de lits de l'établissement.

Le New York Times, citant des rapports internes du gouvernement et des entretiens avec des migrants, a fait état des conditions épouvantables qui règnent au GMOC en septembre dernier. Les migrants, dont aucun n'est éligible à la réinstallation aux États-Unis, ont rappelé qu'ils étaient contraints de porter des lunettes occultantes pendant leur transport à travers la base, que leurs appels avec des avocats étaient sous écoute et que certaines zones étaient impropres à l'habitation : présence de rats et toilettes qui débordaient.

Une copie des « règles » obtenue par le Times stipule que les migrants peuvent avoir « jusqu'à » 30 minutes par semaine pour des appels téléphoniques – tous sous écoute - et qu'il leur est interdit de discuter des «installations de la base, des informations sur les autres migrants ou des “informations déformant ou exagérant” leur traitement ».

Un inspecteur du DHS qui a visité les installations en mars 2023 a recommandé à l'agence de ne plus y héberger d'enfants ou de familles. Un rapport publié en septembre par l'International Refugee Assistance Project (IRAP), un groupe de défense des immigrants, décrit en détail les conditions inhumaines auxquelles sont soumis les migrants au GMOC.

Après avoir mené des entretiens avec des migrants dans le centre, l'IRAP a écrit :

Les personnes interrogées ont décrit des signes de détérioration et de délabrement : des toilettes crachant des eaux usées lorsque quelqu'un dans une autre pièce tire la chasse d'eau, un problème de plomberie connu dans les prisons notoires sous le nom de « toilettes Ping-Pong » ; des douches qui débordent ; des champignons qui poussent sur les plafonds ; et des rats qui traversent dans la pièce.





Ces conditions déplorables n'ont pas empêché l'administration Biden d'accorder à Akima un contrat de 685,5 millions de dollars pour soutenir les opérations de l'ICE à Miami, en Floride. Selon le site d'information sur les contrats gouvernementaux GovConWire, le contrat prévoit l'expansion des « services de détention » au Centre de traitement des services de Krome, où Akima «soutiendra le programme Enforcement and Removal Operations, qui est principalement axé sur les procédures et l'exécution des expulsions des détenus des États-Unis».

Avant de promulguer la loi Laken Riley mercredi, Trump a salué à plusieurs reprises les nombreux démocrates qui ont soutenu la législation. « Il s'agit d'une loi très importante », a-t-il déclaré. « C'est quelque chose qui a rassemblé les démocrates et les républicains. »

Plus tard, Trump a ajouté : « Je tiens à remercier tous les républicains de la Chambre des représentants, tous les républicains du Sénat, ainsi que les 12 démocrates du Sénat et les 48 démocrates de la Chambre des représentants qui ont voté en faveur de l'adoption de ce projet de loi d'une importance vitale, et beaucoup d'entre eux sont avec nous aujourd'hui, et j’en suis vraiment reconnaissant. »

Et de conclure : « J'apprécie tout particulièrement le soutien bipartisan. Les démocrates ont vraiment, pour un grand pourcentage d'entre eux, fait le nécessaire, et c’est ce que voulaient beaucoup d'entre eux. »

(Article paru en anglais le 30 janvier 2025)