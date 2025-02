Rien ne va dans cette vidéo créée par IA et partagée par Trump sur le futur de Gaza TRUMP - C'est qu'on en perdrait les mots... Imaginez, Donald Trump, Elon Musk et Benjamin Netanyahu se prélassant dans des transats sur les plages idylliques de Gaza, cocktails à la main, sous une pluie de billets. L'image est complètement surréaliste et absurde, mais l'intelligence artificielle s'est chargée de la créer, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus.