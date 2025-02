Des enquêtes révèlent la profondeur de la complicité des grandes technologies dans le massacre de Gaza mené par Intelligence Artificielle par Israël (Common Dreams)

Des enquêtes révèlent la profondeur de la complicité des grandes technologies dans le massacre de Gaza mené par IA par Israël

Article originel : Probes Reveal Depth of Big Tech Complicity in Israel's AI-Driven Gaza Slaughter

Par Brett Wilkins

Common Dreams, 19.02.25

"De nombreuses nations regardent Israël et son utilisation de l’IA à Gaza avec admiration et jalousie", a déclaré un expert. "Attendez-vous à voir une forme d’IA soutenue par Google, Microsoft et Amazon dans d’autres zones de guerre bientôt.".





Plusieurs enquêtes journalistiques récentes, dont une publiée mardi par l’Associated Press, ont permis de mieux comprendre comment les forces israéliennes utilisent l’intelligence artificielle et les systèmes d’informatique en nuage vendus par des titans technologiques étatsuniens pour la surveillance de masse et le meurtre des Palestiniens de Gaza.

Michael Biesecker, Sam Mednick et Garance Burke de l’AP ont constaté que l'utlisation de la technologie Microsoft et OpenAI a "grimpé en flèche" après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Il s’agit de la première confirmation que les modèles commerciaux d’IA sont directement utilisés en guerre, a déclaré à l’AP Heidy Khlaaf, scientifique en chef de l’intelligence artificielle à l’institut AI Now et ancien ingénieur principal de sécurité chez OpenAI, qui fait ChatGPT. "Les implications sont énormes pour le rôle de la technologie dans la mise en place de ce type de guerre contraire à l’éthique et illégale."...Lire la suite