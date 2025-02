Des prisonniers palestiniens et otages israéliens libérés en mauvaise santé

Les trois otages israéliens libérés, mis en scène et très affaiblis

MSN, 08.02.25

Le Hamas a présenté aux télévisions du monde trois otages israéliens très affaiblis et décharnés, avant de les libérer devant une foule disciplinée à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Flageolants, Ohad Ben Ami, 56 ans, Eli Sharabi, 52 ans, et Or Levy, 34 ans, ont été extraits d’un minibus, soutenus par des combattants des brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du mouvement islamiste palestinien. Israël a condamné un «spectacle cruel» et s’est inquiété de leur état de santé...L’état de santé d’Or Levy et Eli Sharabi, deux des trois otages israéliens libérés ce samedi par le Hamas, est «mauvais», a annoncé dans la soirée l’hôpital Sheba à Ramat Gan, où ils ont été admis, près de Tel-Aviv. «Les conséquences de 491 longs jours en captivité sont manifestes […] et leur état de santé est mauvais. C’est la quatrième fois [que Sheba reçoit des otages libérés de Gaza depuis le début de la trêve, le 19 janvier] et la situation est plus grave cette fois-ci», a déclaré à la presse Yaël Frenkel Nir, directrice de l’hôpital. Ohad Ben Ami, également libéré ce samedi, est quant à lui en état de «détresse nutritionnelle»... Lire la suite