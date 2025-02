Donald Trump affirme qu’il "s’est engagé à acheter, à posséder Gaza", il exclut tout droit au retour des Palestiniens (MEM)

Trump exclut le droit au retour des Palestiniens dans son plan pour Gaza

Article originel : Trump rules out Palestinian right of return under his plan for Gaza

Middle East Monitor, 10.02.25



Le président étatsunien Donald Trump a déclaré dans des commentaires diffusés lundi que les Palestiniens qui quittent la bande de Gaza assiégée en vertu de son plan de propriété largement critiqué pour l’enclave côtière ne seront pas autorisés à revenir.

« Nous allons construire des collectivités sûres un peu plus loin de là où elles se trouvent, où tout ce danger existe. En attendant, je serais propriétaire de cela. Pensez-y comme un projet immobilier pour l’avenir, ce serait un beau terrain », a déclaré Trump à Fox News.

Interrogé directement par l’intervieweur sur le droit des Palestiniens de « revenir », Trump a répondu catégoriquement : « Non, ils ne reviendront pas, parce qu’ils auront un logement beaucoup plus agréable. »... Lire la suite