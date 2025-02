« Donald Trump, vous ne possédez pas Gaza » : les Palestiniens s’engagent à rester et à reconstruire

Article originel : “You Don’t Own Gaza, Donald Trump”: Palestinians Vow to Remain and Rebuild

The Intercept, 09.02.25

Les Palestiniens de Gaza ont répondu avec indignation à la proposition de Trump de les expulser de leurs maisons... Lire la suite