Esclavage. Des réfugié.es noir.es sont vendu.es par les forces armées tunisiennes à des trafiquants libyens (Afrique XXI)

DES RÉFUGIÉ·ES NOIR·ES SONT VENDU·ES PAR LES FORCES ARMÉES TUNISIENNES À DES TRAFIQUANTS LIBYENS

Un rapport intitulé State Trafficking (« Traite d’État »), présenté le 4 février au Parlement européen, accuse la Garde nationale et l’armée tunisiennes de vendre des exilé·es noir·es à des réseaux criminels libyens. Un collectif de chercheur·es anonymes1 présente, cartes à l’appui, trente témoignages recueillis entre juin 2023 et novembre 2024 auprès d’Africain·es expulsé·es de la Tunisie vers la Libye. De ces témoignages concordants, il ressort que, sous couvert de lutter contre la « migration illégale » vers l’Union européenne, certains services tunisiens pratiquent de façon organisée la vente d’êtres humains à la frontière. Le rapport établit également « l’interconnexion entre l’infrastructure derrière les expulsions et l’industrie de l’enlèvement dans les prisons libyennes ». Les auteur·es dénoncent la complaisance et/ou la passivité de l’Union européenne dans ce trafic. En effet, la Tunisie est considérée par Bruxelles comme un « pays sûr » et elle reçoit des contreparties financières en échange de son implication dans la protection des frontières extérieures de l’Europe.

La chaîne criminelle décrite par les auteur·es s’organise en cinq étapes : l’arrestation des personnes, leur transport jusqu’à la frontière tuniso-libyenne, leur séjour dans des camps de détention tunisiens, leur déplacement forcé et leur vente aux forces armées et aux milices libyennes, et leur détention dans les prisons libyennes jusqu’à leur libération contre rançon.

Les témoignages mettent en évidence des infractions graves au droit international, du crime contre l’humanité à la détention arbitraire, la discrimination raciale, l’asservissement, la disparition forcée, la torture, la traite des êtres humains et les violences basées sur le genre... Lire la suite