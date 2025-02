Fake news sur la Covid-19. Tracey Z et les infirmières qui ne sont jamais mortes (Off Guardian)

Tracey Z et les infirmières qui ne sont jamais mortes

Article originel : Tracey Z and the nurses who never died

Par Kit Knightly

Off Guardian, 11.05.20

Étude de cas sur la désinformation dans les médias sociaux

Le mois dernier, un utilisateur de Twitter appelé Traceyz18 a tweeté le message suivant :

Je suis tellement bouleversé. 2 infirmières qui étaient dans l’ITU [unité de thérapie intenstive] à Swansea sont mortes aujourd’hui. 3 autres encore ventilées. Tous de la même unité. Mon coeur se brise.



Ce serait très triste, si c’était vrai. Mais, comme il s’avère, ce n’est pas le cas – le compte Twitter officiel de la fiducie NHS de Swansea a répondu en fait :

Ce n’est pas exact. Nous n’avons eu aucun décès d’infirmière dans notre service de l’ITU et votre tweet est inquiétant.

Voici une capture d’écran de l’échange originel (nous ne pouvons pas intégrer les tweets, pour des raisons qui seront bientôt évidentes) :

La réponse rationnelle à cette question, si ce n’était qu’un malentendu, serait que « Tracey » dise « oups, désolé, j’ai été mal informé » et corrige le tweet ou le retire. Son compte a plutôt été supprimé :

...ce qui est étrange. Il est possible que « Tracey » ait été tellement inondée de gens qui la traitaient de menteuse, d’idiote, de troll, etc., qu’elle en a eu assez et qu’elle a supprimé son compte. Tout le monde sur les médias sociaux a parfois cette impression. Mais cela ne règle pas vraiment le problème. La question clé n’est pas vraiment « qui est Tracey? » ou « pourquoi son compte a-t-il disparu? », mais plutôt comment elle a obtenu les renseignements faux? En supposant qu’elle ne l’ait pas inventé elle-même, qui lui a dit que c’était vrai? Quelque part sur la ligne de démarcation, quelqu’un a menti. Ils ont affirmé que cinq infirmières étaient gravement malades et que deux d’entre elles étaient mortes sans raison. Une histoire qui coïncide avec les histoires d’horreur des médias sur le fait que le personnel du NHS est en danger (quand il ne l’est pas). Nous ne saurons jamais précisément qui. Mais qui que ce soit, il est probable qu’il fasse toujours la même chose. Peut-être la chose la plus importante que nous devrions retenir de ceci est que le mensonge originel avait plus de 3000 retweets et près de 10000 likes avant même que la correction ait été publiée. La correction, bien qu’elle soit en hausse depuis plus d’un mois, a toujours moins de 1/5ème de ce nombre.

Il est peu probable que ce soit un incident isolé. Il y a probablement des milliers de ces allégations circulant sur internet qui ne croisent jamais avec ceux suffisamment informés pour les corriger, créant un collage de panique et de tragédie dont aucune partie individuelle ne pourrait jamais résister à l’examen.

Par exemple, nous sommes au courant d’une histoire largement partagée de perte personnelle qui a été originaire d’un compte Twitter qui était prouvé en utilisant des images de stock Shutterstock pour les amis et la famille supposés. Que « Tracey » ait été victime de désinformation ou qu’elle ait participé volontairement, la question importante demeure la même : qui invente des histoires sur la Covid19 ? Qui pourrait en tirer quelque chose? En 2015, le Royaume-Uni a annoncé la formation de la 77e brigade, connue sous le nom de Facebook Warriors, dont le travail consiste à « combattre la désinformation » en ligne. Le 22 avril, le général sir Nick Carter, chef d’état-major de la défense du Royaume-Uni, a déclaré publiquement que la 77e brigade « luttait activement contre la désinformation en ligne sur la Covid19 ». Faites de cela ce que vous voulez.

