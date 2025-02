Folie coloniale et apologie de crimes contre l'Humanité. En présence de Netanyahu, Trump propose de déporter les Palestiniens de Gaza pour s'accaparer leur territoire et en faire une station balnéaire (Vidéos)

Trump parle de la reprise de Gaza et d’autres leçons de son apparition avec Netanyahu

Article originel : Trump talks Gaza takeover and other takeaways from his appearance with Netanyahu

Associated Press, 05.02.25 Le président Donald Trump a offert une performance stupéfiante lors de sa conférence de presse conjointe mardi avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, suggérant que les réfugiés palestiniens de la bande de Gaza pourraient être réinstallés définitivement ailleurs et que les États‐Unis pourraient organiser une prise de contrôle à terme de la région dépeuplée - même en menant des efforts de réaménagement pour en faire un paradis balnéaire... Lire la suite

Trump pousse la chaise de Netanyahu / 'From U.S President To Israel's Waiter': Video Shows Trump Pulls Chair For Netanyahu In Viral Moment

Watch As Trump Subtly Pulls Chair Closer as Netanyahu Prepares to Sit | Dawn News English / Regardez Trump pousser la chaise de Netanyahu | Dawn News