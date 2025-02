France Info relaie l'hypothèse du journal 'Les Echos' selon laquelle Trump pourrait être un agent russe

Le journal des Echos a publié le 21.02.25, un article selon lequel Trump pourrait être un agent russe : Donald Trump est-il un agent de Moscou ?. Cette théorie pour le moins complotiste est commentée par l'ancien directeur adjoint de l'IFRI et conseiller spécial de l'IFRI et de l'institut Montaigne think tank français libéral dont le directeur actuel est Henri de Castries.

Cette information a été reprise ce matin vers 08h34 sur la Radio France Info. Le journaliste de France info a évoqué cette piste devant son invité spécialiste de l'histoire politique et sociale des Etats-Unis.



- "Trump est il un agent russe ?"

Réponse de l'invité : "C'est une vraie question et on ne peut la rejeter".

L'invité s'appuie sur des infos selon lesquelles Trump aurait été en visite à Moscou en 1987 et aurait ensuite acheté une page d'un journal pour vanter les mérites de la Russie. Il évoque aussi ses liens proches via sa femme de l'époque avec la Tchécoslovaquie.



Après le Russiagate lancé par les réseaux de médias atlantistes, Trump agent russe ?



A suivre...