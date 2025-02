François Bayrou, l’Africain et la jolie fille

Bayrou n'a pas manqué à son atavisme légendaire : des digressions à n'en plus finir et des clichés à la ramasse. En plein hémicycle, après que la motion de censure en carton du PS ait échoué, il a déclaré :

« Nous étions quelque 600 élèves en effet et dans tout le lycée il y avait un Africain dont nous étions tous, les garçons, vaguement jaloux parce qu’il était toujours au coin de la cour du lycée, sur le même banc, avec une très jolie fille, pleine de charme qui se reconnaîtra si elle écoute. ».

[Le contexte : il tente de justifier sa sortie sur « le sentiment de submersion » qu’il prête aux Français à propos de l’immigration]





Visiblement les clichés ont la vie dure dans la tête de ce surprenant Premier ministre qui après son apologie, lors de son discours d'investiture, d'Henri IV "un des seuls amis de sa vie" (sic), évoque, en plein hémicycle, des souvenirs de jeunesse concernant l'un des seuls noirs de son lycée.