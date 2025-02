Quel est le problème avec les terres rares de l’Ukraine? Article originel : What's the deal with Ukraine's rare earths? Par Alex Krainer TrendCompass Sibstack, 25.02.25

Nous avons discuté des droits miniers avec Zelensky et nous avons dit que nous voulons être dans une coentreprise avec vous... Nous devons récupérer une partie des 200 milliards de dollars que nous vous avons donnés. Il a dit : «Bien sûr, je dois passer par mon processus législatif.» J’ai lu deux jours plus tard qu’il disait qu’il avait rejeté l’accord. Ce n’est pas ce qui s’est passé lors de cette réunion. Nous essayons d’aider ces gens. L’Ukraine n’a pas d’impact direct sur la vie quotidienne des Etatsuniens, il devrait y avoir de la gratitude ici. Quand vous le voyez accuser le président de désinformation, c’est hautement contre-productif. Le président Trump ne va pas accepter cela. Il ne va pas se faire piéger. Il espère que Zelensky n’essaie pas d’escroquer les États-Unis, ce qui ne sera pas productif ici."

Apparemment, Zelensky a signé ces ressources en échange de l’engagement du Royaume-Uni envers la sécurité de l’Ukraine, le soutien à l’adhésion à l’OTAN et " pas moins de 3 milliards de livres par an ", pour "aussi longtemps que nécessaire pour soutenir l’Ukraine." Les fuites de renseignements citées par AENews peuvent ou non être vraies, mais lire le "Partenariat centenaire" les rend certainement plausibles. Pour commencer, il est très peu probable que le Royaume-Uni se soit engagé à fournir un soutien aussi généreux à l’Ukraine par pure charité. De plus, le partenariat de 100 ans n’est pas la « totalité de l’accord ».

Pour anticiper Trump, Keir Starmer s’est précipité pour conclure l’accord avec Zelensky qui a signé les ressources de l’Ukraine dans le cadre du " Partenariat centenaire... " Le nouveau partenariat a été signé le 16 janvier de cette année, quatre jours seulement avant l’investiture de Donald Trump. Il comprend une annexe secrète qui prévoit qu’après la fin des hostilités, le Royaume-Uni obtiendra le contrôle de tous les ports, centrales électriques, concessions gazières, installations de stockage et pipelines, gisements de titane et plus encore.

Une annexe secrète expliquerait également la demande urgente de Keir Starmer pour rencontrer Donald Trump. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi la déclaration de Trump selon laquelle Zelensky était un dictateur a provoqué une telle réaction hystérique au Royaume-Uni. Si Zelensky n’était pas le représentant légitime de l’Ukraine au moment où il a signé l’accord avec Starmer (il ne l’était pas), alors toute la lune de miel de 100 ans entre le Royaume-Uni et l’Ukraine pourrait être nulle et non avenue. Inonder la zone autour de Trump (encore une fois) ?

Cela conduira probablement à un effondrement catastrophique de la livre britannique et des gilts du gouvernement - peut-être l’un des thèmes d’investissement les plus intéressants auxquels il faudra prêter attention dans un proche avenir, c’est pourquoi ce rapport inclut la livre, l'or, ainsi que le FTSE 100.

Dans les prochaines semaines (qui sait, peut-être des heures), nous pourrions espérer que les États-Unis lèvent toutes les sanctions contre la Russie et ouvrent un nouveau chapitre dans les relations internationales. Du point de vue du développement économique, cela pourrait être extrêmement bénéfique pour la Russie et les États-Unis. D’un autre côté, il est probable que la Grande-Bretagne reste coincée avec son investissement raté dans le projet ukrainien et une avalanche de créances irrécouvrables.

Au cours des derniers mois, j’ai publié un certain nombre d’articles sur les lourds investissements britanniques en Ukraine ; leur prise à la dernière minute pour les ressources de l’Ukraine sous le nez de Donald Trump pourrait être un autre signe de panique et de désespoir. En fait, étant donné les discussions de septembre dernier entre Trump et Zelensky sur la question de ces ressources, je m’attends à ce que Trump et son gouvernement soient pleinement conscients de l’acte furtif de piraterie britannique. Presser Zelensky pour les ressources, l’appeler dictateur et le contraindre à tenir des élections sont probablement la façon de Trump de traiter les Britanniques. Si c’est le cas, cela pourrait se révéler être un incroyable épisode de justice poétique : l’utilisation par la Grande-Bretagne de l’Ukraine dans une guerre par procuration contre la Russie pourrait maintenant se transformer en une utilisation par les États-Unis de l’Ukraine dans une guerre par procuration contre la Grande-Bretagne.





Pas un gouvernement de crétins

Après s’être mis dans un coin, les Britanniques sont clairement en panique et commettent une erreur après l’autre. Leur approche habituelle consistant à manipuler les autres puissances pour qu’elles fassent ce qu’elles veulent a tendance à bien fonctionner, surtout lorsque ces pouvoirs sont dirigés par des dégénérés et des imbéciles. Ça ferait un charme si, disons, Kamala Harris était à la Maison Blanche. Cependant, l’équipe de Trump est trop intelligente pour se laisser berner par des slogans vides et un accent britannique.

L’équipe de Trump est clairement beaucoup plus perspicace sur les scénarios coûts/bénéfices et peut lire l’écriture sur le mur : l’Ukraine a perdu la guerre; la Russie est à la place du conducteur et la Grande-Bretagne n’a rien à offrir. Vladimir Poutine a ajouté à la trolling dans l’interview publiée aujourd’hui, déclarant que la Russie possède une grande abondance de minéraux des terres rares et qu’elle sera favorable à la coopération avec toute puissance étrangère, y compris les États-Unis.



