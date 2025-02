« From Ground Zero ». Gaza sous les bombes racontée par ses habitants (Orient XXI)

« From Ground Zero ». Gaza sous les bombes racontée par ses habitants

OrientXXI, 12.02.25

Fresque composée de 22 courts métrages tournés dans l’enclave palestinienne pendant la guerre génocidaire, From Ground Zero propose une immersion dans le quotidien des habitant·es de ce territoire, sans renoncer à la dimension cinématographique et créative. Supervisée par le réalisateur Rashid Masharawi, cette expérience originale est projetée dans les cinémas français à partir de ce mercredi 12 février, après avoir fait le tour des festivals du monde entier... Lire la suite