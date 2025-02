Guerre en Ukraine: Emmanuel Macron et Donald Trump répondent aux journalistes depuis le bureau ovale + conférence de presse (Vidéos)

Guerre en Ukraine: Emmanuel Macron et Donald Trump répondent aux journalistes depuis le bureau ovale (BFM) Le président de la République, Emmanuel Macron, est arrivé à Washington ce lundi 24 février et a été reçu un peu plus tard à la Maison Blanche, par le président des États-Unis, Donald Trump. Les deux dirigeants échangeront notamment sur la sécurité du continent européen et le soutien militaire de l'Ukraine face à l'invasion russe.