Il faut s’opposer à l’arrestation et la persécution de l’activiste anti-génocide Yves Engler par les autorités canadiennes (WSWS)

L'écrivain et militant Yves Engler parle de son livre jetant la lumière sur l'impérialisme canadien en Afrique, « Canada in Africa : 300 years of aid and exploitation ». [Photo: Yves Engler/Facebook]

L'auteur et militant montréalais Yves Engler, éminent opposant au militarisme canadien et au génocide israélien à Gaza, a été arrêté et emprisonné dans le cadre de poursuites malveillantes et politiquement motivées, sur la base d'accusations forgées de toutes pièces de harcèlement et d'obstruction à la justice.

L'affaire contre Engler a été lancée par des éléments fascistes et sionistes, qui bénéficient du soutien total de l'État canadien : du gouvernement libéral soutenu par les syndicats et des gouvernements provinciaux de toutes tendances politiques à la police et aux forces de sécurité.

Le Parti de l'égalité socialiste dénonce sans équivoque les poursuites engagées contre Engler et exige l'abandon de toutes les charges retenues contre lui, qui sont forgées de toutes pièces et de nature vindicative. La campagne menée contre lui s'inscrit dans le cadre de la persécution par l'élite dirigeante canadienne des opposants à la guerre impérialiste et au génocide en cours contre les Palestiniens. Cette campagne comprend des arrestations de masse par la police, l'intimidation violente des manifestants et la diffamation des manifestants, traités d’« antisémites ».

Le mercredi 19 février, Engler a publié sur son site web qu'il avait été informé par la police de Montréal d'une plainte déposée contre lui par Dahlia Kurtz, une activiste sioniste de Toronto, avec l'aide du cabinet d'avocats Spiegel Sohmer et de l'un de ses directeurs, Neil Oberman, le candidat fédéral conservateur dans la circonscription de Mont-Royal. Oberman est tristement célèbre pour ses dénonciations des campements d'étudiants contre le génocide et du rapporteur spécial des Nations unies sur les territoires palestiniens, Francesca Albanese.

Engler est un journaliste et auteur radical qui a habilement fait la lumière sur certains des crimes de l'impérialisme canadien. Critique nationaliste canadien «de gauche » du partenariat militaro-stratégique d'Ottawa avec Washington, il a écrit sur les relations étroites de l'impérialisme canadien avec les fascistes ukrainiens, sur la dévastation de communautés en Amérique latine et en Afrique par les activités destructrices des compagnies minières canadiennes, et sur le rôle agressif du Canada au sein de l'OTAN.

Engler a expliqué que la plainte déposée contre lui portait sur le fait qu'il avait « décrit Kurtz comme une partisane du “génocide” et une “fasciste” sur Twitter ». Coupable. J'ai répondu à des dizaines de reprises aux messages racistes et violents anti-palestiniens de Kurtz sur X »....Lire la suite