Israël crée un directoire chargé de superviser le nettoyage ethnique de Gaza (WSWS)

Son projet viole la quatrième convention de Genève, qui interdit le transfert forcé de civils pendant les conflits armés.

La semaine dernière, Francesca Albanese, rapporteur spécial des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, a condamné le plan de Trump, le qualifiant d'«illégal, immoral et totalement irresponsable». Elle a ajouté: «Il s'agit d'une incitation à commettre des déplacements forcés, ce qui constitue un crime international.»

Dans un article publié dans le Forward, Eric Kurlander, professeur d'histoire européenne moderne à l'université de Stetson [Floride], a mis en garde contre les parallèles entre le plan de Trump visant à nettoyer ethniquement Gaza et les plans de transfert du peuple juif précédant son massacre pendant l'Holocauste.



Kurlander écrit :

Imaginez que le dirigeant d'une superpuissance mondiale annonce un plan visant à expulser un groupe ethnique entier d'un territoire qu'il habite depuis longtemps. Les États voisins devraient mettre des terres à la disposition de cette superpuissance pour réinstaller les populations déplacées. Les réfugiés «auraient leur propre administration sur ce territoire» mais ils «n'acquerraient pas ... la citoyenneté» car tout «sens des responsabilités envers le monde» interdirait de faire «le don d'un État souverain» à un peuple «qui n'a pas eu d'État indépendant pendant des milliers d'années». Non, le plan décrit brièvement ici n'est pas le plan Gaza du président Donald Trump, qui propose une prise de contrôle de Gaza par les États-Unis et une expulsion massive de sa population palestinienne. Il s'agit du «plan Madagascar», conçu par l'Allemagne nazie en 1940 pour «réinstaller» les Juifs d'Europe.



Kurlander ajoute:

Ce plan était la dernière proposition majeure du Troisième Reich pour faire partir les Juifs du Grand Reich germanique imaginé par Adolf Hitler dans Mein Kampf avant la «solution finale» – les fusillades aveugles d'hommes, de femmes et d'enfants juifs sur le front de l'Est, conduisant à des massacres dans les camps de la mort et les chambres à gaz à la fin de l'année 1941. Cette histoire contient un avertissement: Les projets de déplacement massif d'une population considérée comme gênante ou dangereuse peuvent rapidement déboucher sur la perte de la souveraineté, des droits de l'homme et des droits civiques, et finalement sur le nettoyage ethnique.

À ce jour, 60 000 personnes ont été tuées dans le génocide de Gaza, et la mise en œuvre d'un tel plan nécessiterait un niveau de violence génocidaire à une échelle encore plus grande que ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Ces mises en garde contre les précédents historiques constituent un avertissement brutal de ce que les responsables israéliens pourraient bien planifier à l'avenir.

Israël a, quant à lui, poursuivi ses attaques quotidiennes dans la bande de Gaza malgré un «cessez-le-feu» tout symbolique. Les troupes israéliennes ont tué deux personnes dans la ville méridionale de Rafah, affirmant que les victimes les avaient approchées.

Mardi, les troupes israéliennes ont effectué un raid sur les écoles de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Jérusalem-Est.

Dans une déclaration, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné ces raids. «Le secrétaire général condamne l’enfreinte à l'inviolabilité des locaux des Nations Unies à Jérusalem-Est occupée, y compris le centre de formation de l'UNRWA, ainsi que la tentative d'entrer de force dans trois écoles de l'UNRWA et de demander leur fermeture», a-t-il déclaré.

Les troupes israéliennes ont utilisé des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes, a déclaré le Commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Le bureau de Guterres a déclaré que «l'utilisation de gaz lacrymogènes et de bombes assourdissantes dans des environnements éducatifs pendant que les étudiants apprennent est à la fois absurde et inacceptable», ajoutant que les attaques étaient «une violation claire des obligations d'Israël en vertu du droit international… L'inviolabilité des locaux des Nations Unies doit être respectée à tout moment».

L'armée israélienne a poursuivi ses démolitions systématiques de maisons et d'infrastructures en Cisjordanie mardi. Les bombardiers américains ont également fait une démonstration de leurs capacités de projection de force au Moyen-Orient.

(Article paru en anglais le 19 février 2025)