Israël déclare que 40.000 Palestiniens déplacés dans le nord de la Cisjordanie ne seront pas autorisés à revenir (Mondoweiss)

Israël déclare que 40.000 Palestiniens déplacés dans le nord de la Cisjordanie ne seront pas autorisés à revenir

Article originiel : Israel says 40,000 displaced Palestinians in northern West Bank will not be allowed to return

Mondoweiss, 24.02.25



L’armée israélienne a intensifié son offensive du « Mur de fer » dans le nord de la Cisjordanie, envoyant des chars à Jenin pour la première fois depuis deux décennies et annonçant que les résidents déplacés de Jenin et de Tulkarem ne seraient pas autorisés à retourner chez eux... Lire la suite