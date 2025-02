Israël se prépare au déplacement forcé des Palestiniens en dépeignant le plan Trump comme une migration "volontaire" (Common Dreams)

Israël se prépare au déplacement forcé des Palestiniens en dépeignant le plan Trump comme une migration "volontaire" Article originel : Portraying Trump Plan as 'Voluntary' Migration, Israel Prepares for Forced Displacement of Palestinians Common Dreams, 06.02.25

Alors que le président étatsunien Donald Trump a élargi son plan de nettoyage ethnique de Gaza et forcé les Palestiniens à se réinstaller contre leur volonté dans ce qu’il a présenté jeudi comme "des communautés beaucoup plus sûres et plus belles" Les responsables israéliens ont ordonné aux militaires de se préparer à la sortie en masse des plus de 2 millions de personnes de l’enclave, affirmant que l’exode serait « volontaire ».

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a suggéré que le déplacement forcé des Palestiniens serait une affaire ordonnée, les forces de défense israéliennes (FDI) préparant "un plan qui permettra à tout résident de Gaza qui souhaite partir de le faire, vers n’importe quel pays disposé à les recevoir."

Il s’est également fait passer pour un défenseur du « droit à la liberté de mouvement et de migration », en disant que des pays comme l’Espagne, l’Irlande et la Norvège — qui ont officiellement reconnu l’indépendance palestinienne l’an dernier — sont "légalement obligés d’autoriser les Gazaouis à entrer sur leur territoire."



Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a répliqué dans une émission de radio nationale en Espagne que "personne ne devrait entrer dans un débat sur l’endroit où les Palestiniens, et en particulier les Palestiniens de Gaza, devraient aller."

"Le pays des Palestiniens de Gaza est Gaza", a déclaré Albares.

Malgré l’insistance de Trump lors d’une conférence de presse avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mardi, que Gaza a été "un enfer" pour les Palestiniens et "n’est pas un endroit où vivre", ont déclaré des résidents de Gaza aux journalistes "plutôt mourir ici que de quitter ce pays."

"Nous avons appris à nos enfants qu’ils ne peuvent pas quitter leur maison et qu’ils ne peuvent pas permettre une deuxième Nakba", a déclaré un résident, Um Tamer Jamal, à Reuters, se référant au déplacement massif de Palestiniens à la fin des années 1940...Lire la suite