L’administration Trump poursuit la déstabilisation de la Somalie par les États-Unis (BAR)

Abayomi Azikiwe, rédacteur en chef du Pan-African Newswire, nous rejoint de Detroit pour discuter de la politique des États-Unis envers le pays de la corne de l’Afrique, la Somalie. L’administration Trump a récemment mené des frappes aériennes contre ce qu’elle qualifie de forces terroristes et soutient l’indépendance de la région du Somaliland. Les États-Unis poursuivent leur politique de déstabilisation et leurs attaques militaires contre cette nation. Abayomi Azikiwe fournit une analyse de ces actions contre la Somalie et d’autres nations africaines... Lire la suite