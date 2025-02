L'ascension de la technocratie – Partie 3 : L’esclavage écologique durable (Off Guardian)

L'ascension de la technocratie – Partie 3 : L’esclavage écologique durable

Par Jesse Smith

Off Guardian, 11.02.25

Comme l’explique la deuxième partie de « Technocratie ascendante », David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski et la Commission trilatérale ont fait beaucoup pour amener le monde vers un nouvel ordre économique international et une gouvernance mondiale (c.‐à‐d. un nouvel ordre mondial). Brzezinski a compris que le déclin des États-nations était une nécessité pour faire progresser un ordre mondial où la cabale bancaire privée et les sociétés transnationales ont pris la prédominance politique. Dans son livre Between Two Ages : America’s Role in the Technetronic Era, Brzezinski déclare que : L’État-nation en tant qu’unité fondamentale de la vie organisée de l’homme a cessé d’être la principale force créatrice : les banques internationales et les sociétés multinationales agissent et planifient dans des termes qui sont bien en avance sur les concepts politiques de l’État-nation. » La technocratie inc. était l’un des premiers mouvements qui militaient pour le contrôle centralisé au détriment de la démocratie. Bien que leur objectif initial ait été de transformer le continent nord-américain en une dictature scientifique, le clan Rockefeller a poussé ces idées à l’échelle mondiale. En travaillant à travers leur vaste réseau d’institutions corporatives, académiques, politiques et philanthropiques, ils ont fait progresser la mentalité mondialiste avec les Nations Unies (NU), souvent en dynamisant les idées et en formulant les stratégies. Le rôle de l’ONU sera discuté plus loin.

Alors que leur programme est devenu populaire auprès des élites de toutes les allégeances, ils avaient besoin d’un moyen de vendre le régime aux masses et d’accélérer la vague de changements à l’échelle mondiale. Comme les technocrates originels, ils ont cherché une révolution sans effusion de sang et se sont servis de la peur et de la chicanerie pour usurper le pouvoir.

Technocratie Inc. a utilisé le krach boursier de 1929 et la Grande Dépression qui en a résulté pour recruter ceux qui craignent un effondrement économique total dans leur camp. La technocratie... est saluée comme une solution à une situation économique qui menace maintenant de perturber notre civilisation économique... Les chiffres indiquent qu’à moins qu’un grand changement ne soit apporté au système politique et économique de ce pays, nous pourrions bientôt être confrontés à l’effondrement de notre structure sociale actuelle, à la chute de la monnaie et au chaos total. »

Des décennies plus tard, la cabale de Rockefeller s’est tournée vers l’environnementalisme et la menace de destruction planétaire pour recruter des fanatiques craignant un effondrement complet de la société. Dans le rapport de 1969 de la Fondation Rockefeller, ils annoncent hardiment leur revendication en déclarant que : L’homme dégrade maintenant son environnement à un rythme terrifiant. Les effets cumulatifs de l’avancement des technologies, de l’industrialisation massive, de la concentration urbaine et de la croissance démographique ont tous combiné ... non seulement de créer un danger imminent pour la qualité de vie humaine, mais même de poser des menaces à la vie elle-même. »

Coopter un mouvement populaire La clique de Rockefeller a conspiré pour remodeler le monde et obtenir un plus grand contrôle de sa richesse, de ses ressources et de son peuple sous prétexte de sauver la planète. Leur défi consistait à amener la population à soutenir la destruction du capitalisme de libre marché, du nationalisme et des principes démocratiques sans se rendre compte du but ultime : l’établissement d’une dictature mondiale gouvernée par des partenariats public-privé (PPP). La méthode choisie pour défaire l’ordre mondial n’était autre que l’écologisme. Leur marque d’environnementalisme différait grandement du mouvement populaire engendré par les peuples autochtones et privés de droits qui ont fait campagne contre l’empoisonnement de l’air, de l’eau et des terres. Avec de bonnes intentions, ces militants se sont opposés aux retombées nucléaires, aux pesticides nocifs, à la pollution et à la destruction des habitats naturels perpétrés par les mégacorporations dans les industries de l’énergie, du transport, de la défense et de la fabrication. Pour écraser l’effort populaire dirigé contre les titans de l’industrie (qui s’est accéléré après l’événement du Jour de la Terre 1970 aux États-Unis), les environnementalistes influencés par Rockefeller ont glissé furtivement le blâme des dommages écologiques catastrophiques sur chaque individu. Ils ont d’abord sonné l’alarme qu’une ère glaciaire allait bientôt envahir la terre. Plus tard, ils ont affirmé que les commodités modernes telles que la possession de véhicules et l’énergie bon marché alimentée par des combustibles dits fossiles contribuaient à une augmentation dangereuse de la température de la terre. Au cours des cinquante dernières années, ils ont habilement induit à la fois la culpabilité individuelle et collective, conduisant à des tentatives de réduire les gains réalisés par l’industrialisation et le progrès technologique.