L’Empire s’autodétruit (Chris Hedges Report)

Les milliardaires, les fascistes chrétiens, les escrocs, les psychopathes, les imbéciles, les narcissiques et les déviants qui ont pris le contrôle du Congrès, de la Maison Blanche et des tribunaux, cannibalisent l’appareil d’État. Ces blessures auto-infligées, caractéristiques de tous les empires récents, paralyseront et détruiront les tentacules du pouvoir. Et puis, comme un château de cartes, l’empire s’effondrera.

Aveuglés par l’orgueil, incapables de comprendre la puissance décroissante de l’Empire, les mandarins de l’administration Trump se sont retirés dans un monde imaginaire où les faits durs et désagréables n’interviennent plus. Ils débitent des absurdités incohérentes tout en usurpant la Constitution et en remplaçant la diplomatie, le multilatéralisme et la politique par des menaces et des serments de loyauté. Les agences et les départements, créés et financés par des lois du Congrès, partent en fumée.

Ils suppriment des rapports et des données gouvernementales sur le changement climatique et se retirent de l’Accord de Paris sur le climat. Ils se retirent de l’Organisation mondiale de la santé. Ils sanctionnent les fonctionnaires qui travaillent à la Cour pénale internationale – qui a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour les crimes de guerre à Gaza. Ils ont suggéré que le Canada devienne le 51e État. Ils ont formé un groupe de travail pour « éradiquer les préjugés antichrétiens ». Ils appellent à l’annexion du Groenland et à la saisie du canal de Panama. Ils proposent la construction de complexes hôteliers de luxe sur la côte d’une bande de Gaza dépeuplée sous contrôle des EU, ce qui, si cela se concrétise, entraînerait la chute des régimes arabes soutenus par les États-Unis.



Les dirigeants de tous les derniers empires, y compris les empereurs romains Caligula et Néron ou Charles Ier, le dernier souverain des Habsbourg, sont aussi incohérents que le Chapelier fou ; remarques absurdes, énigmes sans réponse et bouillies verbales ineptes. Ils sont, comme Donald Trump, le reflet de la pourriture morale, intellectuelle et physique qui afflige une société malade.

J’ai passé deux ans à faire des recherches et à écrire sur les idéologies perverses de ceux qui ont maintenant pris le pouvoir dans mon livre American Fascists : The Christian Right and the War on America (Les fascistes américains, la droite chrétienne à l’assaut des Etats-Unis, Ed. Lux Canada, 2021). Lisez-le tant que vous le pouvez encore. Sérieusement.

Ces fascistes chrétiens, qui définissent l’idéologie fondamentale de l’administration Trump, ne s’excusent pas de leur haine envers les démocraties pluralistes et laïques. Ils cherchent, comme ils le détaillent de manière exhaustive dans de nombreux livres et documents « chrétiens » tels que le Projet 2025 de la Heritage Foundation, à déformer les pouvoirs judiciaire et législatif du gouvernement, ainsi que les médias et le monde universitaire, pour en faire des appendices d’un État « christianisé » dirigé par un dirigeant divinement oint. Ils admirent ouvertement les apologistes nazis tels que Rousas John Rushdoony, un partisan de l’eugénisme qui soutient que l’éducation et la protection sociale devraient être confiées aux églises et que la loi biblique doit remplacer le code juridique laïc, et les théoriciens du parti nazi tels que Carl Schmitt. Ce sont des racistes revendiqués, des misogynes et des homophobes. Ils adhèrent à d’étranges théories du complot, de la théorie du remplacement des blancs à un monstre mystérieux qu’ils appellent « le woke ». Il suffit de dire qu’ils ne sont pas ancrés dans un univers basé sur la réalité.

Les fascistes chrétiens sont issus d’une secte théocratique appelée Dominionisme. Cette secte enseigne que les chrétiens américains ont été mandatés pour faire de l’Amérique un État chrétien et un agent de Dieu. Les opposants politiques et intellectuels à ce biblicalisme militant sont condamnés comme des agents de Satan.

« Sous la domination chrétienne, l’Amérique ne sera plus une nation pécheresse et déchue, mais une nation dans laquelle les dix commandements constitueront la base de notre système juridique, le créationnisme et les « valeurs chrétiennes » la base de notre système éducatif, et les médias et le gouvernement proclameront la Bonne Nouvelle à tous », ai-je noté dans mon livre. « Les syndicats, les lois sur les droits civiques et les écoles publiques seront abolis. Les femmes seront retirées du marché du travail pour rester à la maison, et tous ceux qui ne sont pas suffisamment chrétiens se verront refuser la citoyenneté. Outre son mandat de prosélytisme, le gouvernement fédéral sera réduit à la protection des droits de propriété et de la sécurité de la « patrie ». »

Les fascistes chrétiens et leurs bailleurs de fonds milliardaires, ai-je noté, « parlent en termes et en phrases qui sont familiers et réconfortants pour la plupart des Américains, mais ils n’utilisent plus les mots pour signifier ce qu’ils voulaient dire dans le passé ». Ils commettent un logocide, tuant les anciennes définitions et les remplaçant par de nouvelles. Les mots – y compris vérité, sagesse, mort, liberté, vie et amour – sont déconstruits et on leur attribue des significations diamétralement opposées. La vie et la mort, par exemple, signifient la vie en Christ ou la mort au Christ, un signe de croyance ou d’incrédulité. La sagesse fait référence au niveau d’engagement et d’obéissance à la doctrine. La liberté n’est pas une question de liberté, mais de liberté qui vient du fait de suivre Jésus-Christ et d’être libéré des diktats de la laïcité. L’amour est déformé pour signifier une obéissance inconditionnelle à ceux, comme Trump, qui prétendent parler et agir au nom de Dieu.



Alors que la spirale de la mort s’accélère, on accusera de cette disparition des ennemis fantômes, nationaux et étrangers, qui seront persécutés et voués à l’anéantissement. Une fois les dégâts terminés, entraînant l’appauvrissement des citoyens, l’effondrement des services publics et engendrant une rage inaboutie, seul l’instrument brutal de la violence d’État restera. Beaucoup de gens souffriront, d’autant plus que la crise climatique inflige avec une intensité de plus en plus grande son châtiment mortel.

Le quasi-effondrement de notre système constitutionnel de freins et contrepouvoir a eu lieu bien avant l’arrivée de Trump. Le retour de Trump au pouvoir représente le râle d’agonie de la Pax Americana. Le jour n’est pas loin où, comme le Sénat romain en 27 avant J.-C., le Congrès prendra son dernier vote important et cédera le pouvoir à un dictateur. Le Parti démocrate, dont la stratégie semble être de ne rien faire et d’espérer que Trump implose, a déjà accepté l’inévitable.

La question n’est pas de savoir si nous allons sombrer, mais combien de millions d’innocents nous emporterons avec nous. Étant donné la violence industrielle dont notre Empire fait preuve, cela pourrait être énorme, surtout si les dirigeants décident d’avoir recours à l’arme nucléaire.

Le démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) – dont Elon Musk affirme qu’elle est dirigée par « un nid de vipères de marxistes radicaux de gauche qui détestent l’Amérique » – est un exemple de la façon dont ces pyromanes ignorent comment fonctionnent les empires.

L’aide étrangère n’est pas bienveillante. Elle est utilisée comme arme pour maintenir la primauté sur les Nations Unies et éliminer les gouvernements que l’Empire juge hostiles. Les pays de l’ONU et d’autres organisations multilatérales qui votent comme l’Empire l’exige, qui abandonnent leur souveraineté aux entreprises mondiales et à l’armée américaine, reçoivent de l’aide. Ceux qui ne le font pas ne la reçoivent pas.

Lorsque les États-Unis ont proposé de construire l’aéroport de Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, rapporte le journaliste d’investigation Matt Kennard, ils ont exigé que le gouvernement haïtien s’oppose à l’admission de Cuba à l’Organisation des États américains, ce qu’il a fait.

L’aide étrangère construit des projets d’infrastructures pour que les entreprises puissent exploiter des ateliers de misère mondiaux et extraire des ressources. L’USAID finance des programmes de « promotion de la démocratie » et de « réforme judiciaire » qui contrecarrent les aspirations des dirigeants politiques et des gouvernements qui cherchent à rester indépendants des griffes de l’empire.

L’USAID a par exemple financé un « projet de réforme des partis politiques » conçu « comme un contrepoids » au Mouvement « radical » vers le socialisme (Movimiento al Socialismo) et qui visait à empêcher des socialistes comme Evo Morales d’être élus en Bolivie. Elle a ensuite financé des organisations et des initiatives, notamment des programmes de formation pour que les jeunes boliviens puissent apprendre les pratiques commerciales américaines, une fois Morales élu président, afin d’affaiblir son emprise sur le pouvoir.

Dans son livre The Racket : A Rogue Reporter vs The American Empire, Kennard décrit comment des institutions américaines telles que le National Endowment for Democracy, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque interaméricaine de développement, l’USAID et la Drug Enforcement Administration (DEA) travaillent en tandem avec le Pentagone et la CIA pour soumettre et opprimer les pays du Sud.

Les États-clients bénéficiaires de l’aide doivent briser les syndicats, imposer des mesures d’austérité, maintenir les salaires bas et maintenir des gouvernements fantoches. Les programmes d’aide lourdement financés, conçus pour faire tomber Morales, ont finalement conduit le président bolivien à expulser l’USAID du pays.

Le mensonge propagé dans l’opinion publique est que cette aide profite à la fois aux nécessiteux à l’étranger et à nous-mêmes. Mais l’inégalité que ces programmes favorisent à l’étranger reproduit l’inégalité imposée à l’intérieur du pays. La richesse extraite du Sud global n’est pas répartie équitablement. Elle finit entre les mains de la classe des milliardaires, souvent cachée dans des comptes bancaires à l’étranger pour éviter l’impôt.

L’argent de nos impôts, quant à lui, finance de manière disproportionnée l’armée, qui est la main de fer qui soutient le système d’exploitation. Les 30 millions d’Étasuniens qui ont été victimes de licenciements massifs et de désindustrialisation ont perdu leur emploi au profit d’ouvriers dans des ateliers clandestins à l’étranger. Comme le note Kennard, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, il s’agit d’un vaste « transfert de richesse des pauvres vers les riches, à l’échelle mondiale et nationale ».

« Les mêmes personnes qui élaborent les mythes sur ce que nous faisons à l’étranger ont également construit un système idéologique similaire qui légitime le vol aux États-Unis ; le vol des plus pauvres par les plus riches », écrit-il. « Les pauvres et les travailleurs de Harlem ont plus en commun avec les pauvres et les travailleurs d’Haïti qu’avec leurs élites, mais il faut que cela soit occulté pour que le racket fonctionne. »

L’aide étrangère maintient des ateliers clandestins ou des « zones économiques spéciales » dans des pays comme Haïti, où les travailleurs travaillent dur pour des entreprises mondiales, pour quelques centimes de l’heure et souvent dans des conditions dangereuses.

« L’une des facettes des zones économiques spéciales, et l’une des incitations pour les entreprises aux États-Unis, est que les zones économiques spéciales ont encore moins de réglementations que l’État national sur la façon dont vous pouvez traiter le travail, les impôts et les douanes », m’a dit Kennard lors d’une interview. « Vous ouvrez ces ateliers clandestins dans les zones économiques spéciales. Vous payez les travailleurs une misère. Vous obtenez toutes les ressources sans avoir à payer de douanes ou d’impôts. L’État du Mexique ou d’Haïti, ou quel que soit l’endroit où ils délocalisent cette production, n’en profite pas du tout. C’est voulu. Les caisses de l’État sont toujours celles qui ne sont jamais augmentées. Ce sont les entreprises qui en profitent. »

Ces mêmes institutions et mécanismes de contrôle américains, écrit Kennard dans son livre, ont été utilisés pour saboter la campagne électorale de Jeremy Corbyn, un critique féroce de l’empire étasunien, pour le poste de Premier ministre en Grande-Bretagne.

Les États-Unis ont déboursé près de 72 milliards de dollars d’aide étrangère au cours de l’exercice 2023. Ils ont financé des initiatives en matière d’eau potable, de traitements contre le VIH/sida, de sécurité énergétique et de lutte contre la corruption. En 2024, ils ont fourni 42 % de toute l’aide humanitaire suivie par les Nations Unies.

L’aide humanitaire, souvent qualifiée de « soft power », est destinée à masquer le vol des ressources du Sud global par les entreprises étasuniennes, l’expansion de l’empreinte de l’armée des EU, le contrôle rigide des gouvernements étrangers, les ravages causés par l’extraction des combustibles fossiles, les abus systémiques des travailleurs dans les ateliers de misère mondiaux et l’empoisonnement des enfants ouvriers dans des endroits comme le Congo, où ils sont utilisés pour extraire le lithium.

Je doute que Musk et son armée de jeunes sbires du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) – qui n’est pas un département officiel au sein du gouvernement fédéral – aient la moindre idée de la manière dont fonctionnent les organisations qu’ils détruisent, de la raison de leur existence ou de ce que cela signifiera pour la disparition de la puissance étasunienne.

La saisie des dossiers du personnel gouvernemental et de documents classifiés, les efforts visant à résilier des contrats gouvernementaux d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars – principalement ceux liés à la Diversité, l’Équité et l’Inclusion (DEI), les offres de rachat pour « assécher le marais » (assainir le marigot, NdT), y compris une offre de rachat à l’ensemble du personnel de la Central Intelligence Agency – désormais temporairement bloquée par un juge –, le licenciement de 17 ou 18 inspecteurs généraux et procureurs fédéraux, l’arrêt du financement et des subventions du gouvernement, les voient cannibaliser le Léviathan qu’ils vénèrent.

Ils prévoient de démanteler l’Agence de protection de l’environnement, le ministère de l’Éducation et le service postal américain, qui font partie de la machinerie interne de l’empire. Plus l’État devient dysfonctionnel, plus il crée des opportunités commerciales pour les entreprises prédatrices et les sociétés de capital-investissement. Ces milliardaires feront fortune en « récoltant » les restes de l’empire. Mais ils tuent en fin de compte la bête qui a créé la richesse et la puissance américaines.

Une fois que le dollar ne sera plus la monnaie de réserve mondiale, ce que garantit le démantèlement de l’empire, les États-Unis ne seront plus en mesure de payer leurs énormes déficits en vendant des obligations du Trésor. L’économie étasunienne tombera dans une dépression dévastatrice. Cela déclenchera un effondrement de la société civile, une flambée des prix, en particulier pour les produits importés, une stagnation des salaires et des taux de chômage élevés. Le financement d’au moins 750 bases militaires à l’étranger et de notre armée pléthorique deviendra impossible à maintenir. L’empire se contractera instantanément. Il deviendra l’ombre de lui-même. L’hypernationalisme, alimenté par une rage inchoative et un désespoir généralisé, se transformera en un fascisme étasunien rempli de haine.

« La disparition des États-Unis en tant que puissance mondiale prééminente pourrait survenir bien plus rapidement que quiconque ne l’imagine », écrit l’historien Alfred W. McCoy dans son livre In the Shadows of the American Century : The Rise and Decline of US Global Power :

« Malgré l’aura de toute-puissance que projettent souvent les empires, la plupart sont étonnamment fragiles, dépourvus de la force inhérente même d’un État-nation modeste. En effet, un coup d’œil à leur histoire devrait nous rappeler que les plus grands d’entre eux sont susceptibles de s’effondrer pour diverses raisons, les pressions budgétaires étant généralement le facteur principal. Pendant près de deux siècles, la sécurité et la prospérité de la patrie ont été l’objectif principal de la plupart des États stables, ce qui a fait des aventures étrangères ou impériales une option superflue, ne leur étant généralement pas allouée plus de 5 % du budget national. Sans le financement qui surgit presque organiquement au sein d’une nation souveraine, les empires sont notoirement prédateurs dans leur chasse incessante au pillage ou au profit – témoin la traite négrière transatlantique, la soif de caoutchouc de la Belgique au Congo, le commerce de l’opium de l’Inde britannique, le viol de l’Europe par le Troisième Reich ou l’exploitation soviétique de l’Europe de l’Est.

Lorsque les revenus diminuent ou s’effondrent, souligne McCoy, « les empires deviennent fragiles ». »

« L’écologie de leur pouvoir est si fragile que, lorsque les choses commencent à vraiment mal tourner, les empires s’effondrent régulièrement à une vitesse inouïe : un an seulement pour le Portugal, deux ans pour l’Union soviétique, huit ans pour la France, onze ans pour les Ottomans, dix-sept pour la Grande-Bretagne et, selon toute vraisemblance, seulement vingt-sept ans pour les États-Unis, à compter de l’année cruciale de 2003 [lorsque les États-Unis ont envahi l’Irak] », écrit-il.

L’éventail d’outils utilisés pour la domination mondiale – surveillance à grande échelle, éviscération des libertés civiles, y compris du respect des procédures régulières, la torture, la police militarisée, le système pénitentiaire massif, les drones et les satellites militarisés – sera utilisé contre une population agitée et enragée.

La dévoration de la carcasse de l’empire pour nourrir la cupidité et les égos démesurés de ces charognards présage d’un nouvel âge sombre.