L’étonnante postérité de la doctrine française de contre-insurrection (Afrique XXI)

Dans Revolutionary Warfare, How the Algerian War Made Modern Counterinsurgency, Terrence Peterson livre une foule de détails puisés dans les archives militaires de la guerre d’indépendance à l’appui de son récit des stratégies mises en œuvre, sans succès, par l’armée française pour tenter de rallier la population algérienne. Il analyse également l’étonnante postérité de la doctrine militaire française de contre-insurrection élaborée à cette époque, qui a été ressuscitée en 2007 par le général américain David Petraeus en Irak.

Victoria Brittain : Quelle a été l’étincelle à l’origine de vos travaux sur cette guerre coloniale française et sur le concept de pacification à travers le remodelage de la société civile ?

Terrence Peterson : La personne qui a éveillé mon intérêt pour la guerre d’Algérie est Frantz Fanon. J’ai commencé mes études supérieures avec la France de Vichy et la complexité des lois antijuives appliquées en Afrique du Nord. Et j’ai fini par lire L’An V de la révolution algérienne (1959), dans lequel Fanon raconte comment les femmes algériennes du Front de libération nationale (FLN) choisissaient de porter le voile ou non à différents moments, pour détourner les soupçons et déjouer les mesures de sécurité françaises. J’ai été séduit.

J'ai fait des recherches exploratoires dans les archives et découvert que l'armée française avait lancé toutes sortes de programmes sociaux destinés aux femmes algériennes pendant les huit années de guerre. J'ai aussi découvert d'autres programmes destinés aux jeunes, aux ruraux, aux anciens combattants, etc. Cela m'a conduit à me poser ces questions : comment ces programmes s'articulaient-ils entre eux ? Quelle était leur finalité ? Comment concilier le travail social armé, se présentant comme humanitaire, avec les violences notoires qui ont été la réponse militaire au mouvement de libération nationale algérien ? Je l'ai rapidement constaté, les officiers français eux-mêmes n'étaient pas tout à fait sûrs. Ils expérimentaient toutes sortes d'idées sur le terrain. Ce livre est né de mes efforts pour comprendre ce qu'était le concept de « pacification », comment il était né puis avait évolué au cours de la guerre. Quand on évoque la guerre d'Algérie, on pense d'abord aux formes de violence les plus criantes, comme la torture. Mais les archives révèlent que la réponse française au mouvement de libération de l'Algérie a été beaucoup plus large...