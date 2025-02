Après trois mois d’intense propagande, la CIA a décidé de mettre un terme à une opération de désinformation ukrainienne et a annoncé qu’elle allait retirer les troupes nord-coréennes de la ligne de front.

Eh bien. Comment les Nord-Coréens sont-ils arrivés sur la ligne de front en premier lieu?

Le 14 octobre, l’ancien président de l’Ukraine Vladimir Zelinsky a lancé une opération d’information destinée à accroître le soutien à l’Ukraine. Il a allégué, sans preuve, que la Russie avait l’intention d’impliquer la Corée du Nord dans la guerre.

Les médias financés par les États-Unis en Ukraine ont rapidement soutenu ces rumeurs en citant des sources dans les services spéciaux ukrainiens. De nouvelles sources anonymes sont entrées et on a parlé de 3 000 soldats nord-coréens qui se sont joints au combat. Il n’y avait toutefois aucune preuve que quelque chose de semblable.

J’ai ainsi fait remarquer :



Je considère toutes les allégations de troupes nord-coréennes en Russie comme une fausse nouvelle et je suis sûr que la plupart des experts me suivront dans ce jugement.



Aujourd’hui, les médias étatsuniens parviennent à mettre en scène des absurdités :

Why North Korea is sending soldiers to the Russian front lines ("Pourquoi la Corée du Nord envoie des soldats sur les lignes de front russes") - Washington Post

Envoyer des soldats pour aider la Russie dans son effort de guerre contre l’Ukraine pourrait rapporter de précieuses devises au régime de Kim Jong Un et renforcer leurs liens.

...

Je ne crois pas qu’un politicien ou un militaire de l’Occident croira à ces absurdités qui sont encore une fois uniquement attribuées aux allégations des services de renseignements militaires ukrainiens. Mais le gouvernement ukrainien mène une campagne claire pour faire en sorte que la question reste valable. Quel est son espoir? Inciter la Corée du Sud à envoyer ses forces pour combattre les Nord-Coréens sur la frontière ukrainienne avec la Russie ?





Quelques jours plus tard, il est apparu que toute l’opération d’information sur la Corée du Nord en Ukraine était basée sur un plan étatsunien :



Au moment de la rédaction de ce qui précède, je ne savais pas que l’idée de cette campagne venait de RAND, le think tank du Pentagone qui propose souvent des idées stratégiques. Dans un commentaire sur la coopération russe/nord-coréenne et chinoise publié le 11 octobre, trois jours avant le début de la campagne de Zelensky, un analyste du RAND a écrit :



Que devraient faire les États-Unis ?



Compte tenu des différences d’objectifs entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord, les États-Unis devraient organiser de grandes opérations d’information contre ces trois pays pour mettre en lumière leurs différences et alimenter leur méfiance.

...

Les États-Unis devraient reconnaître que les conseillers militaires nord-coréens appuient l’utilisation par la Russie des fournitures militaires nord-coréennes dans les zones occupées de l’Ukraine.

...

Cette nouvelle coopération entre la Russie et la Corée du Nord n’est guère le signe d’une alliance à long terme naissante, et les campagnes d’information des États-Unis pourraient contribuer à accélérer sa disparition.l