La famille Bibas menace de poursuivre le gouvernement israélien alors que la propagande officielle sur les meurtres d’otages se déchaîne (The GrayZone)

La famille Bibas menace de poursuivre le gouvernement israélien alors que la propagande officielle sur les meurtres d’otages se déchaîne

Article originel : Bibas family threatens to sue Israeli govt as official propaganda on hostage killings unravels

Par Wyatt Reed et May Blumenthal

The GrayZone, 28.02.25

La famille Bibas exige que le gouvernement israélien cesse d’exploiter les décès de ses membres à des fins de propagande, car des preuves étayent les allégations selon lesquelles une frappe aérienne israélienne les aurait tués. Les proches d’une famille israélienne tuée en captivité par le Hamas à Gaza ont demandé au gouvernement de cesser de faire des déclarations attribuant la responsabilité du meurtre de leurs proches, menaçant de « prendre toutes les mesures légales à leur disposition » si l’administration Netanyahu refuse de se conformer. La demande a été formulée trois jours après que le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, ait déclaré que des « terroristes » palestiniens avaient tué « délibérément » deux jeunes membres de la famille Bibas « à mains nues ». Des avocats représentant les membres survivants de la famille Bibas ont accusé les ministères gouvernementaux de chercher à exploiter leur situation difficile à des fins de propagande, en se plaignant « la famille continue de recevoir, étonnamment, des demandes répétées du ministère des Affaires étrangères et du Système national d’information... dans le but de satisfaire l’instinct voyeuriste du public. » « Bien qu’il soit surprenant qu’il soit nécessaire de demander et d’insister sur ce point », ont poursuivi les avocats, « nous demandons encore une fois et dans chaque langue de demande que toutes les parties » soient instruites « ne pas communiquer avec la famille, ni parler à un professionnel chargé de procéder aux examens concernant les circonstances du meurtre et l’état du défunt ».

Lisez la lettre de la famille Bibas à Netanyahu et d’autres responsables ici.



La famille Bibas est devenue un symbole du sort des Israéliens capturés le 7 octobre, mais la vérité derrière leur expérience reste obscurcie par les déclarations officielles. Les quatre membres de la famille ont été faits prisonniers le 7 octobre, mais le père a été séparé dans le chaos. Bien qu’il ait survécu à son séjour au sein du Hamas et ait été libéré par la suite en Israël, sa femme Shiri et ses deux jeunes fils, Kfir et Ariel, ont été tués alors qu’ils étaient sous la garde des brigades moudjahidines, une faction plus petite et moins connue. Selon un commandant des brigades moudjahidines, « lorsque [Shiri Bibas] a été capturée [le 7 octobre], nous avons envoyé ses enfants avec elle par compassion pour eux. L’occupation israélienne l’a tuée avec ses enfants après les avoir bombardés avec leurs ravisseurs. » Le commandant a également déclaré que Shiri Bibas avait servi comme soldat dans la division de renseignement de l’unité 8200 de l’armée israélienne, qui espionne et cherche à compromettre les résidents de Gaza, et plus tard a servi dans la division de Gaza de l’armée. Bien que le Hamas ait annoncé que Shiri, Ariel et Kfir Bibas avaient été tués dans une frappe aérienne israélienne en novembre 2023, les autorités israéliennes ont hésité à reconnaître ouvertement leur sort. Lors d’un échange de captifs le mois suivant, le Hamas a offert de remettre les restes des membres de la famille décédés. Le 3 décembre, Yarden Bibas a livré un message vidéo de sa captivité indiquant que son épouse et ses enfants avaient été tués dans une frappe aérienne israélienne – comme des dizaines d’autres otages israéliens – et a demandé à son gouvernement de négocier pour leur libération afin qu’il puisse leur donner un enterrement. Mais Israël a rejeté les appels, et a repris sa décimation de la bande de Gaza.