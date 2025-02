Le carburant israélien de l’antisémitisme (Le Monde diplomatique)

« De la fureur dirigée contre des monstres » : c’est ainsi qu’Eli Valley décrit son œuvre. Ces monstres, figures politiques et médiatiques souvent américaines ou israéliennes, l’auteur de bande dessinée new-yorkais les représente écumants, rageurs, déformés par leurs crimes et leurs haines.

Né en 1970 dans une famille juive conservatrice — son père est rabbin —, Eli Valley s’évade dans les comics, et met en scène des batailles de super-héros sur les pages de la Torah. Découverte plus tard, la satire grinçante du célèbre Mad magazine le marque profondément. Après un diplôme de littérature anglaise obtenu en 1992, il voyage en Europe et passe notamment quelques années en Hongrie et en Tchéquie. « En travaillant comme guide dans l’ancien quartier juif de Prague, j’ai développé une passion nouvelle pour l’histoire et la culture de la communauté juive d’avant le sionisme. Cela m’a notamment ouvert les yeux sur la manière dont l’éducation sioniste au sein de la diaspora transmet une conception partielle et biaisée du judaïsme, qui est finalement de l’ordre du dégoût de soi », se rappelle-t-il. Cette prise de conscience orientera durablement son travail. Il envisage alors de poursuivre des études de culture hébraïque et publie, en 1999, un guide de voyage issu de son expérience. Mais le dessin le rattrape et il retourne au pays.