Le HTS, groupe islamiste appuyé par l’impérialisme occidental, organise des exécutions en Syrie (WSWS)

Dans un communiqué, le Civil Peace Group a également annoncé qu'il y avait eu des victimes civiles lors d'une « opération de sécurité » dans plusieurs villages de la région de Homs. Le groupe « condamne les violations injustifiées », y compris le meurtre d'hommes non armés. Selon l’OSDH, des arrestations ont eu lieu après les « violations graves et les exécutions massives qui ont coûté la vie à 35 personnes au cours des 72 dernières heures ».

L'Observatoire parle « d'arrestations arbitraires massives, de mauvais traitements cruels, d'attaques contre des symboles religieux, de mutilations de cadavres, d'exécutions sommaires et brutales de civils », qui « témoignent d'un niveau de cruauté et de violence sans précédent ». Les victimes étaient « des membres de sectes minoritaires telles que les alaouites, les chiites et les Murshids dans des villages de toute la région [de Homs] », a déclaré le centre.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, a déclaré que les combattants « ont pris des mesures de représailles et réglé de vieux comptes avec les membres de la minorité alaouite, à laquelle appartient [le président déchu] Bachar al-Assad », profitant de « l'état de chaos, de la prolifération des armes et de leurs liens avec les nouvelles autorités ».

Les reportages faisant état de violences excessives et d'exécutions de membres de minorités religieuses se multiplient à la suite de la prise de pouvoir par la milice islamiste HTC en Syrie. Selon un rapport de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) datant du début de la semaine, 35 exécutions extrajudiciaires ont eu lieu en seulement 72 heures. Les auteurs de ces exécutions étaient des combattants de la milice HTC (Hayat Tahrir al-Cham – Organisation de libération du Levant) et d'autres groupes terroristes islamistes associés au HTC.

Apparemment, les autorités du HTC, qui justifient régulièrement la terreur islamiste contre les minorités par la répression des partisans présumés du régime Assad qui s'est effondré au début du mois de décembre 2024, se sont senties obligées de prendre leurs distances avec les excès de violence dans une certaine mesure. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour des « violations » non précisées dans la zone située à l'ouest de la ville de Homs, qui compte plus d'un million d'habitants, selon des sources gouvernementales.

L'agence de presse officielle syrienne SANA a rapporté que les autorités avaient accusé des membres d'un « groupe criminel » de se faire passer « pour des membres des services de sécurité ». « Des dizaines de membres de groupes armés locaux sous le contrôle de la nouvelle coalition islamiste sunnite et qui ont participé aux opérations de sécurité ont été arrêtés », indique le rapport de l’OSDH.

En fait, la terreur révèle le caractère du régime HTC, qui est soutenu et courtisé par l'Occident . La milice est l'organisation qui a succédé au Front al-Nosra, anciennement allié à Al-Qaïda. Son ancien émir, Abu Mohammad al-Julani, qui a été nommé président de transition syrien le 29 janvier sous son vrai nom, Ahmed al-Sharaa, a juré « allégeance » au cheikh Ayman al-Zawahiri, alors chef d'Al-Qaïda, dans un message vidéo en 2013. En réponse, Al-Qaïda a fourni à al-Julani des combattants et des armes qu'al-Nosra a utilisés pour des attaques terroristes meurtrières qui ont tué d'innombrables civils.

Le ministre de la Justice Shadi al-Waisi est un autre terroriste islamiste notoire du gouvernement de transition d'al-Julani. En tant que juge du Front al-Nosra, il a personnellement participé à des exécutions publiques et les a organisées. Une vidéo enregistrée à Hafasraja en 2015 montre al-Waisi ordonnant l'exécution d'une femme qu'il avait précédemment condamnée pour prostitution. Dans la vidéo, on le voit d'abord prononcer personnellement la sentence, puis faire signe au bourreau d'accomplir son œuvre sanglante. La victime a été exécutée d'une balle dans la tête.

Depuis qu'ils ont pris le pouvoir à Damas en décembre dernier avec le soutien des forces de l'OTAN, les dirigeants du HTC ont continué à faire régner la terreur malgré leur discours publiquement plus modéré. Les dernières exécutions ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Depuis le début de l'année 2025, « il y a eu une escalade spectaculaire des attaques et des actions de représailles par des groupes armés dans diverses provinces syriennes », selon un autre rapport de l’OSDH. Certains de ces groupes sont affiliés à l'Administration des opérations militaires, c'est-à-dire au nouveau gouvernement, et « attaquent les civils pour des motifs politiques et sectaires».



Depuis le début de l'année, l’OSDH a documenté 91 meurtres et exécutions à la suite de représailles dans diverses provinces syriennes, qui ont tué 190 personnes, dont cinq femmes, selon le rapport. Entre autres, il y a eu des morts à Damas (3), Rif Dimashq (14), Homs (91), Hama (46), Latakia (15), Alep (6), Tartus (9), Idlib (4), al-Suwaida (1) et Deir Ezzor (1).

Il est significatif que les médias occidentaux ne parlent pratiquement pas de la terreur islamiste en Syrie. Les raisons en sont évidentes. D'une part, les puissances de l'OTAN considèrent les nouveaux dirigeants de Damas comme des alliés importants dans l'asservissement impérialiste de la Syrie et de l'ensemble du Moyen-Orient. Comme pour le génocide contre les Palestiniens, l'objectif principal est de renforcer la position militaire d'Israël et d'éliminer l'Iran et la Russie en tant que facteurs de puissance dans la région. Lors de sa rencontre avec al-Julani à Damas début janvier, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) a demandé à la Russie de renoncer à ses bases militaires en Syrie.

Une autre raison du silence, en particulier dans les médias allemands, est le projet de la classe dirigeante d'expulser des centaines de milliers de réfugiés syriens. Le chancelier Olaf Scholz a déclaré au Bundestag (parlement) mercredi, lors d'une session dominée par l'agitation anti-réfugiés et le renforcement de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), un parti fasciste : « Nous suivons également de très près l'évolution de la situation en Syrie. Dès que la situation sur le terrain le permettra, nous procéderons également à l'expulsion des criminels. » Il a précisé qu'il en discutait « avec les chefs de gouvernement des Länder, tout comme nous avons pris à plusieurs reprises des décisions de grande portée dans ce groupe au cours des dernières années».

(Article paru en anglais le 31 janvier 2025)