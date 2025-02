Le premier ministre britannique Keir Starmer est membre de la Commission trilatérale (Off Guardian)

Le trilatéraliste Keir Starmer

Article originel : The Trilateralist Keir Starmer

Par Iain Davis

Off Guardian, 20.02.25

Le premier ministre britannique Keir Starmer est apparemment un membre actif de la Commission trilatérale. Si vous consultez le plus récent registre des membres de la Commission trilatérale, vous verrez que Starmer est inscrit comme « ancien membre dans la fonction publique ». Lors d’une récente table ronde de l’Independent Media Alliance, j’ai eu la chance de demander à Patrick Wood, le plus grand expert mondial de la Commission trilatérale, pourquoi les « anciens » membres seraient inscrits sur la liste des membres actuels.

Patrick Wood a déclaré : À moins que quelqu’un ne démissionne de la Commission, il conserve le nom d’un fonctionnaire dans une section spéciale sous les membres actifs. [...] ] Lorsqu’ils quittent leur poste, ils sont simplement replacés sur la liste normale. ] Il est censé les protéger des critiques selon lesquelles, eh bien, ils ne parlent pas vraiment au nom de la Commission trilatérale.



Bien sûr, si nous prenons l’exemple de Jake Sullivan, qui figurait sur la liste des membres en 2022 comme conseiller à la sécurité nationale des États-Unis et était inscrit comme « ancien » membre. Pourtant, sur la liste actuelle, il est membre à part entière en tant qu’ancien membre « récent », c’est-à-dire qu’il n’est plus un « ancien » membre.

Je ne sais pas combien de temps les triliatéralistes restent des « anciens membres récents », mais si nous regardons la liste 2020, Ken Juster, par exemple, était un « ancien » membre qui occupait le poste d’ambassadeur des États-Unis en Inde. Sur la liste actuelle, il est passé par la phase de désignation « récente ancienne » pour redevenir un membre régulier. Il semble donc que le flimflam soit maintenu pendant pas plus de 4 ans après qu’un soi-disant service public d’un trilatéraliste cesse. Patrick Wood a évidemment raison. Sa liste actuelle en tant qu’ancien membre indique que Keir Starmer n’a pas démissionné de la Commission trilatérale. Si nous supposons qu’il est un trilatéraliste en service, cela soulève un certain nombre de questions très graves.

La Commission trilatérale — fondée en 1973 par David Rockefeller — fait la promotion efficace de la multipolarité. Il divise l’hémisphère nord en trois régions ou pôles distincts : l’Amérique du Nord, l’Europe et le Pacifique asiatique. Ceci est pratiquement identique au système régionalisé d’équilibre des pouvoirs envisagé par l’établissement anglo-étatsunien influencé par Rhodes/Milner avant la Seconde Guerre mondiale. Ce thème de la régionalisation a été poursuivi par les Rockefeller dans l’après-guerre. À la fin des années 1950, ils ont déterminé que « l’approche régionale a une validité mondiale » et qu’ils devraient « contribuer à ce processus [de régionalisation] par une action constructive ». La Commission trilatérale a été créée dans ce but, entre autres.

Ce n’est pas un hasard si 1973 fut aussi l’année où le groupe de réflexion mondial des Rockefeller et de l’Organisation européenne de coopération et de développement économiques (OCDE), le Club de Rome, publia son rapport proposant une approche multipolaire (régionalisée). Modèle régionalisé et adaptatif du système mondial (RAM). Alors que le rapport RAM présente un modèle informatique, qui divise le monde en dix « royaumes »—pôles—Le Club de Rome a ajouté une déclaration de vision : Nos efforts dans l’avenir immédiat seront concentrés sur la poursuite de l’utilisation du modèle [Kingdoms] déjà mis au point. [... . ] La mise en œuvre des modèles régionaux dans différentes parties du monde et leur connexion via un réseau de communication par satellite [sera] aux fins d’une évaluation conjointe de l’avenir global à long terme par les équipes des diverses régions [royaumes ou « pôles »]. Mise en œuvre de la vision d’avenir esquissée par les dirigeants d’une région sous-développée afin d’évaluer avec le modèle les obstacles existants et les moyens par lesquels la vision [multi-Royaume ou multipolaire] pourrait devenir réalité.

Plus récemment, le Forum économique mondial (WEF ou FEM), fondé par Klaus Schwab, a fait valoir que « l’issue la plus probable du processus de mondialisation – il n’y a pas de continuum de mondialisation entre les deux est la régionalisation ». La tendance mondiale à la régionalisation — la multipolarité — se poursuit depuis plus d’un siècle. Il s’agit de l’avant-dernière étape avant la pleine gouvernance mondiale : l’objectif ultime. L’appartenance à la Commission trilatérale suggère que Starmer est un participant d’un groupe de réflexion financé par le secteur privé qui exerce la règle de Chatham House et délibère en secret sur les initiatives politiques mondialistes. Parce qu’il se réunit à huis clos — virtuel ou physique —, nous comptons sur ses rapports publiés et les documents publiés pour comprendre ce que ces discussions ont entraîné. Il n’est pas particulièrement difficile de le faire. Le groupe de travail de la Commission trilatérale sur le capitalisme mondial en transition cherche à « tracer une voie » pour les « gouvernements, entreprises et institutions sans but lucratif et [définir] des mesures spécifiques qu’ils peuvent prendre pour atteindre des objectifs communs critiques ». Quelles « étapes particulières » et quels « objectifs communs »? À cette fin, la Commission trilatérale promeut le cinquième stade du capitalisme :

We are now in the midst of a transition to a new fifth stage of capitalism. [. . .] Entering the fifth stage capitalism, the Trilateral countries should remake education on the scale of the reforms of the 19th and 20th centuries. [. . .] The public and private sectors will need to collaborate to leverage AI to mine insights from vast data sets available through social media, employment firms, and public sources. [. . .] Every person should live and work in a net-zero world by 2050.

Les trilatéralistes affirment que ce vaste projet d’ingénierie sociale peut atteindre les résultats souhaités grâce à l’adoption généralisée du capitalisme de cinquième étape, synonyme de capitalisme des parties prenantes, et des partenariats public-privé mondiaux associés. La Commission trilatérale ajoute : Collaboration entre le secteur public et le secteur privé : même si les gouvernements seront à l’avant-garde de l’élaboration des politiques, ces stratégies doivent constituer de véritables efforts pour « toute la société ». Les gouvernements devraient donc également prendre l’initiative de réunir un large éventail d’intervenants. Dans bien des cas, cependant, d’autres groupes — associations industrielles, organismes sans but lucratif, universités et autres établissements de recherche — pourraient également jouer un rôle important en créant des forums pour mobiliser les intervenants.

Le capitalisme des parties prenantes a été initié par Klaus Schwab dans les années 1970. En décembre 2019, Schwab a écrit « What Kind of Capitalism Do We Want » où il a décrit le concept de capitalisme des parties prenantes : Le capitalisme participatif, modèle que j’ai proposé pour la première fois il y a un demi-siècle, place les sociétés privées en tant que fiduciaires de la société et constitue clairement la meilleure réponse aux défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui.

La définition juridique de « fiduciaire » est : La personne nommée ou tenue par la loi d’exécuter une fiducie; une personne à qui une succession, un intérêt ou un pouvoir est conféré, en vertu d’un accord explicite ou implicite pour administrer ou l’exercer au profit ou à l’usage d’autrui. »

L’autre est nous, le peuple. Nous sommes tous apparemment d’accord pour dire que les sociétés privées devraient être investies du pouvoir d’administrer l’État-nation. C’est le cœur du capitalisme participatif ou, comme le disent les trilatéralistes, du cinquième stade. Le rôle et l’autorité du gouvernement britannique, sous la direction de Keir Starmer, sont diminués par le capitalisme participatif. Alors que le gouvernement est censé diriger l’élaboration des politiques, l’approche de partenariat public-privé « toute la société » signifie que d’autres intervenants privés peuvent « aussi » mener. Le capitalisme de cinquième stade déplace formellement l’élaboration des politiques du secteur public vers le secteur privé.

En 2023, dans une interview tristement célèbre avec l’ancienne présentatrice de la BBC Emily Maitlis, on a demandé à Starmer avec qui il préférerait s’engager. Était-ce Davos (les mondialistes) ou Westminster (le parlement prétendument démocratique du public britannique)? Sans hésiter un instant, Starmer répondit : Davos. [...] Parce que Westminster est trop restreint, il est fermé et nous n’avons pas de sens [...]. ] Une fois que vous sortez de Westminster, que ce soit à Davos ou ailleurs, vous vous engagez avec des gens avec qui vous pouvez travailler dans le futur [autres capitalistes intervenants]. [. . . ] Westminster n’est qu’un lieu de cris tribaux



Il semble que Starmer ne s’intéresse pas beaucoup à la démocratie parlementaire, ce qui est tout à fait conforme au point de vue de la Commission trilatérale. Dans son rapport de 1975 sur la crise de la démocratie, les trilatéralistes ont observé :



. [...] la démocratie n’est qu’une façon de constituer l’autorité, et elle n’est pas nécessairement universellement applicable. Dans de nombreuses situations, les prétentions d’expertise, d’ancienneté, d’expérience et de talents spéciaux peuvent l’emporter sur les prétentions de la démocratie comme moyen de constituer une autorité. [...] Les arènes où les procédures démocratiques sont appropriées sont, en bref, limitées. [...] ] La démocratie est plus une menace pour elle-même aux États-Unis qu’elle ne l’est en Europe ou au Japon où il existe encore des héritages résiduels de valeurs traditionnelles et aristocratiques. L’absence de telles valeurs aux États-Unis produit un manque d’équilibre dans la société qui, à son tour, conduit au basculement entre la passion et la passivité crédules. [. . . ] La vulnérabilité du gouvernement démocratique aux États-Unis ne provient donc pas principalement de menaces externes, bien que ces menaces soient réelles, ni de subversion interne de gauche ou de droite, même si les deux possibilités pourraient exister, plutôt de la dynamique interne de la démocratie elle-même dans une société hautement instruite, mobilisée et participante. [...] Nous en sommes venus à reconnaître qu’il y a des limites potentiellement souhaitables à la croissance économique. Il y a aussi des limites potentiellement souhaitables à l’extension indéfinie de la démocratie politique.

La division démocratique de « la gauche ou la droite » et les « menaces extérieures », prétendument posées par des nations étrangères, ne sont pas les risques les plus pressants pour les triliateralistes. La véritable menace vient d’une « société hautement instruite, mobilisée et participante ». L’aristocratie, sous la forme d’une autorité exercée par des experts — la technocratie —, est préférable. La « passion et la passivité crédules » de la démocratie délibérative, ou les « cris tribaux », comme le dit Starmer, conduisent à un « manque d’équilibre » dans le système. Par conséquent, les limites de la croissance économique et politique devraient être fixées afin d’assurer que les « valeurs traditionnelles et aristocratiques » maintiennent la primauté parce que « la démocratie n’est qu’une façon de constituer l’autorité ». Il n’y a aucune preuve que la Commission trilatérale ait changé d’avis. La cinquième étape du capitalisme est un mécanisme pour « constituer l’autorité » entre les mains d’une aristocratie moderne. Que Starmer soit un trilatéraliste ou non, tout ce qu’il dit et fait est entièrement conforme aux objectifs de la Commission trilatérale.

Le PDG de Blackrock, Larry Fink, est certainement un trilatéraliste en service et lui, ainsi que d’autres dirigeants d’entreprise, ont été invités à conseiller les politiques de croissance économique du gouvernement britannique lors d’une réunion du conseil d’administration de Downing Street tenue en novembre 2024. Bien sûr, il ne s’agit que de l’étendue visible du « partenariat » entre le gouvernement britannique et Blackrock qui contrôle un actif estimé à 11,5 milliards de dollars. Le portefeuille d’actifs de Blackrock représente près de trois fois la valeur monétaire de l’ensemble du PIB annuel de la Grande-Bretagne, selon la Banque mondiale et l’OCDE. The Financial Times a rapporté que cette réunion aurait incité le gouvernement travailliste de Starmer à « réviser les régulateurs [financiers] britanniques » et à s’engager à établir « une nouvelle unité au sein du Trésor britannique » pour « coordonner ce travail dans l’ensemble du gouvernement ». Il est évident de savoir à qui la déréglementation financière profitera. « Croissance » ne signifie pas ce que nous pensons qu’elle signifie dans l’esprit des trilatéralistes comme Fink.

Les preuves indiquent clairement que Starmer, aux côtés de Fink, est également un membre en exercice de la Commission trilatérale et n’a pas démissionné lorsqu’il est devenu premier ministre du Royaume-Uni. En ce qui concerne cette apparente omission, le Code ministériel est très clair :



[. . . ] lors de la nomination à chaque nouveau poste, les ministres doivent fournir une déclaration complète des intérêts privés qui pourraient donner lieu à un conflit avec les fonctions publiques du ministre. [. . . ] La liste [des intérêts] comprend les affiliations avec des organismes de bienfaisance et des organisations non publiques [. . . ] pertinent à leur portefeuille ministériel ou au travail général de leur ministère [...]. ] La liste comprend d’autres intérêts qui pourraient être pertinents aux responsabilités ministérielles particulières du ministre et à son travail plus général au sein du gouvernement.

Les intérêts déclarés de Starmer sont qu’il est vice-président honoraire du conseil des sports de la fonction publique et membre honoraire de St Edmund Hall à l’université d’Oxford. Il n’y a aucune mention de son affiliation évidente avec la Commission trilatérale. En effet, toute mention de ses liens trilatéralistes, actifs ou non, est presque complètement absente des médias traditionnels — ce qui n’est guère surprenant. S’il est un Trilatéraliste au service de la cause, le manque de franchise de Starmer ne serait pas nouveau. En raison de ses liens étroits avec les services de renseignement, Starmer avait le devoir, à la fois en tant que parlementaire et, ensuite, en tant que membre du cabinet d’opposition travailliste, de divulguer qu’il s’était joint à la Commission trilatérale — quelque part entre 2017 et 2018. Apparemment, il ne l’a pas fait. Le porte-parole de l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn, James Schneider, a déclaré à Declassified UK : Starmer ne nous a pas informés [et donc le parlement] qu’il rejoignait la Commission trilatérale tout en servant dans le cabinet fantôme. S’il l’avait fait, nous aurions mis un terme à cela. [...] ] La composition de la Commission trilatérale, un organisme voué à la promotion du pouvoir des entreprises, était clairement incompatible avec les politiques du Parti travailliste alors proclamées de redistribution de la richesse et du pouvoir de quelques-uns vers le plus grand nombre.